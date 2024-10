Cooperazione sui migranti: Tajani e Piantedosi incontrano il Primo Ministro francese

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani e il Ministro dell’interno Matteo Piantedosi si sono recati a Mentone e Ventimiglia per incontrare il Primo Ministro francese Michel Barnier e il Ministro dell’interno francese Bruno Retailleau e rafforzare la cooperazione migratoria e transfrontaliera tra Italia e Francia. A tale proposito, il Ministro Tajani ha dichiarato: “Italia e Francia devono lavorare insieme per affrontare le sfide attuali e future a partire dal tema delle migrazioni, specie considerando un contesto internazionale sempre più complesso. Per questo, il Governo italiano è disponibile a lavorare a tutti i livelli con il nuovo esecutivo francese”. Inoltre, il Ministro degli affari esteri ha sottolineato “l’importanza di rafforzare la cooperazione e il coordinamento anche a livello europeo, rispettando l’equilibrio tra solidarietà e condivisione di responsabilità tra partner europei, individuando soluzioni innovative e concrete alla questione della migrazione, nel rispetto del nuovo Patto sulla migrazione e asilo”. Al termine dei colloqui, i due ministri italiani hanno tenuto una conferenza stampa congiunta per informare sugli esiti della loro missione.

Per approfondire: https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2024/10/punto-stampa-congiunto-dei-ministri-tajani-e-piantedosi/