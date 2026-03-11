circle x black
Corrieri e logistica per e-commerce in Italia: le aziende più rilevanti

11 marzo 2026 | 16.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

In collaborazione con Spring GDS Italia

L’e-commerce italiano continua a crescere a ritmi sostenuti e, con esso, aumenta l’importanza della logistica. Per i retailer digitali, la scelta del partner di spedizione non incide solo sui costi, ma anche sulla customer experience, sulla velocità di consegna e sulla capacità di espandersi nei mercati internazionali.

Negli ultimi anni, la logistica e-commerce si è evoluta : da semplice servizio operativo a leva strategica per la competitività. Tracking in tempo reale, gestione dei resi, integrazione con piattaforme digitali e sostenibilità sono diventati elementi centrali.

Di seguito una panoramica dei principali corrieri e operatori logistici rilevanti per le aziende e-commerce in Italia e in Europa.

DHL

DHL rappresenta uno dei principali operatori globali nel trasporto e nella logistica. In Italia, la sua presenza è consolidata sia nel segmento B2B sia nel commercio elettronico.

Tra i punti di forza:

  • Copertura internazionale estesa
  • Soluzioni express e standard
  • Esperienza nella gestione doganale
  • Strumenti digitali avanzati

Per le aziende italiane con forte vocazione export, DHL rimane una scelta di riferimento.

UPS

UPS è un altro attore globale con una forte infrastruttura internazionale. La sua presenza è particolarmente rilevante nei collegamenti con il Nord America.

Caratteristiche principali:

  • Affidabilità nelle spedizioni intercontinentali
  • Soluzioni premium per consegne rapide
  • Gestione strutturata dei flussi logistici complessi
  • Strumenti di analisi e monitoraggio

UPS è spesso scelto da aziende con volumi elevati o mercati extraeuropei.

Spring GDS

Spring GDS si distingue nel panorama logistico per un approccio focalizzato specificamente sull’e-commerce internazionale. A differenza dei corrieri tradizionali, l’azienda propone un modello integrato progettato per i merchant digitali.

Tra gli elementi distintivi:

  • Spedizioni verso oltre 190 destinazioni
  • Ottimizzazione dei flussi cross-border
  • Integrazione diretta con piattaforme e-commerce come Shopify e Magento
  • Gestione semplificata dei resi internazionali
  • Strategia orientata alla riduzione delle emissioni

Per le aziende italiane che desiderano espandere le vendite oltre confine, Spring GDS rappresenta una soluzione intermedia tra operatori globali generalisti e corrieri nazionali.

FedEx

FedEx continua a essere uno dei principali operatori nelle spedizioni globali. La sua rete internazionale lo rende particolarmente competitivo per spedizioni verso Stati Uniti e Asia.

I principali vantaggi includono:

  • Rete globale consolidata
  • Elevata velocità nelle spedizioni internazionali
  • Investimenti in innovazione logistica
  • Strategie di riduzione dell’impatto ambientale

FedEx rappresenta una soluzione solida per e-commerce con clientela internazionale.

Poste Italiane / SDA

Nel contesto nazionale, Poste Italiane e SDA continuano a svolgere un ruolo centrale.

I principali vantaggi:

  • Copertura capillare sul territorio italiano
  • Accessibilità per PMI
  • Ampia rete di punti di ritiro

Per spedizioni domestiche e prime esperienze di export, rappresentano un’opzione diffusa.

BRT (Bartolini)

BRT è uno dei corrieri più utilizzati nell’e-commerce italiano. La sua forza risiede nella capillarità e nella familiarità con il mercato locale.

Caratteristiche:

  • Forte presenza nazionale
  • Ampia rete di filiali
  • Servizi dedicati all’e-commerce

DPD

DPD si distingue per la sua rete europea e per l’attenzione crescente alla sostenibilità nella logistica urbana.

È particolarmente indicato per e-commerce che operano principalmente all’interno dell’Unione Europea.

Come scegliere il corriere giusto per un e-commerce

La scelta del partner logistico dipende da diversi fattori strategici:

Mercati di destinazione

Un e-commerce locale avrà esigenze diverse rispetto a uno orientato all’export.

Volume di spedizioni

Alcuni operatori offrono condizioni più competitive su grandi volumi.

Gestione dei resi

Elemento critico soprattutto in settori come moda e accessori.

Integrazione tecnologica

Automazione e connessione con piattaforme e-commerce riducono tempi e errori.

Sostenibilità

Sempre più aziende valutano l’impatto ambientale delle proprie spedizioni.

La logistica e-commerce nel futuro prossimo

Le tendenze emergenti includono:

  • Digitalizzazione dei processi logistici
  • Automazione della gestione doganale
  • Espansione dei locker e punti di ritiro
  • Riduzione dell’impatto ambientale
  • Consolidamento delle spedizioni internazionali

Questi cambiamenti stanno ridefinendo il ruolo della logistica nel commercio elettronico.

Conclusione

Il panorama dei corrieri per e-commerce in Italia è ampio e diversificato. Gli operatori globali come DHL, UPS e FedEx offrono copertura internazionale e infrastrutture consolidate. I corrieri nazionali come Poste Italiane e BRT garantiscono capillarità domestica. Gli attori europei come GLS e DPD rappresentano soluzioni efficaci per il mercato UE.

Parallelamente, realtà specializzate come Spring GDS stanno emergendo come partner strategici per l’e-commerce internazionale, grazie a un approccio integrato e orientato alle esigenze dei merchant digitali.

In un contesto di crescente competizione online, la scelta del partner logistico non è più un dettaglio operativo, ma una decisione strategica per la crescita.

