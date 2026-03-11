Corrieri e logistica per e-commerce in Italia: le aziende più rilevanti

In collaborazione con Spring GDS Italia
L’e-commerce italiano continua a crescere a ritmi sostenuti e, con esso, aumenta l’importanza della logistica. Per i retailer digitali, la scelta del partner di spedizione non incide solo sui costi, ma anche sulla customer experience, sulla velocità di consegna e sulla capacità di espandersi nei mercati internazionali.
Negli ultimi anni, la logistica e-commerce si è evoluta : da semplice servizio operativo a leva strategica per la competitività. Tracking in tempo reale, gestione dei resi, integrazione con piattaforme digitali e sostenibilità sono diventati elementi centrali.
Di seguito una panoramica dei principali corrieri e operatori logistici rilevanti per le aziende e-commerce in Italia e in Europa.
DHL rappresenta uno dei principali operatori globali nel trasporto e nella logistica. In Italia, la sua presenza è consolidata sia nel segmento B2B sia nel commercio elettronico.
Tra i punti di forza:
Per le aziende italiane con forte vocazione export, DHL rimane una scelta di riferimento.
UPS è un altro attore globale con una forte infrastruttura internazionale. La sua presenza è particolarmente rilevante nei collegamenti con il Nord America.
Caratteristiche principali:
UPS è spesso scelto da aziende con volumi elevati o mercati extraeuropei.
Spring GDS si distingue nel panorama logistico per un approccio focalizzato specificamente sull’e-commerce internazionale. A differenza dei corrieri tradizionali, l’azienda propone un modello integrato progettato per i merchant digitali.
Tra gli elementi distintivi:
Per le aziende italiane che desiderano espandere le vendite oltre confine, Spring GDS rappresenta una soluzione intermedia tra operatori globali generalisti e corrieri nazionali.
FedEx continua a essere uno dei principali operatori nelle spedizioni globali. La sua rete internazionale lo rende particolarmente competitivo per spedizioni verso Stati Uniti e Asia.
I principali vantaggi includono:
FedEx rappresenta una soluzione solida per e-commerce con clientela internazionale.
Nel contesto nazionale, Poste Italiane e SDA continuano a svolgere un ruolo centrale.
I principali vantaggi:
Per spedizioni domestiche e prime esperienze di export, rappresentano un’opzione diffusa.
BRT è uno dei corrieri più utilizzati nell’e-commerce italiano. La sua forza risiede nella capillarità e nella familiarità con il mercato locale.
Caratteristiche:
DPD si distingue per la sua rete europea e per l’attenzione crescente alla sostenibilità nella logistica urbana.
È particolarmente indicato per e-commerce che operano principalmente all’interno dell’Unione Europea.
La scelta del partner logistico dipende da diversi fattori strategici:
Mercati di destinazione
Un e-commerce locale avrà esigenze diverse rispetto a uno orientato all’export.
Volume di spedizioni
Alcuni operatori offrono condizioni più competitive su grandi volumi.
Gestione dei resi
Elemento critico soprattutto in settori come moda e accessori.
Integrazione tecnologica
Automazione e connessione con piattaforme e-commerce riducono tempi e errori.
Sostenibilità
Sempre più aziende valutano l’impatto ambientale delle proprie spedizioni.
Le tendenze emergenti includono:
Questi cambiamenti stanno ridefinendo il ruolo della logistica nel commercio elettronico.
Il panorama dei corrieri per e-commerce in Italia è ampio e diversificato. Gli operatori globali come DHL, UPS e FedEx offrono copertura internazionale e infrastrutture consolidate. I corrieri nazionali come Poste Italiane e BRT garantiscono capillarità domestica. Gli attori europei come GLS e DPD rappresentano soluzioni efficaci per il mercato UE.
Parallelamente, realtà specializzate come Spring GDS stanno emergendo come partner strategici per l’e-commerce internazionale, grazie a un approccio integrato e orientato alle esigenze dei merchant digitali.
In un contesto di crescente competizione online, la scelta del partner logistico non è più un dettaglio operativo, ma una decisione strategica per la crescita.