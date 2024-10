Crisi in Medioriente, la dichiarazione dei leader del G7

Facendo seguito a quanto esposto dalla Premier Meloni nel corso della conferenza telefonica indetta d’urgenza mercoledì 2 ottobre sull’aggravarsi della crisi mediorientale, i leader del G7 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta. Nel documento si legge la crescente preoccupazione per l’escalation di violenza, unitamente ad una ferma condanna dell’attacco dell’Iran contro Israele che rischia di innescare una serie di ritorsioni e rendere la situazione ancora più fuori controllo. I leader del G7 inoltre ripetono l’appello per il cessate il fuoco nella striscia di Gaza e peri rilascio di tutti gli ostaggi anche in linea con la risoluzione 2735 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Inoltre, cresce la preoccupazione anche per la situazione in Libano dove appare necessaria cessare le ostilità anche al fine di dare spazio ad una soluzione diplomatica lungo la Linea Blu, in accordo la risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Per approfondire: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/DichiarazioneG7_20241003.pdf