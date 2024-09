Criteri e modalità di erogazione contributi per interventi di efficientamento energetico

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024 del Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza del 6 agosto 2024 vengono indicati i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficientamento energetico, per quelli relativi al sisma bonus, al fotovoltaico e alle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Ricordiamo che il contributo viene riconosciuto sotto forma di detrazione fiscale pari al 70% della spesa effettuata solo in presenza di determinate condizioni. Prima di tutto, l’intervento di efficientamento energetico o quello relativo alle altre tipologie di agevolazioni deve avere raggiunto alla data del 31 dicembre 2023 uno stato di avanzamento dei lavori almeno del 60%. In secondo luogo, il beneficiario deve essere una persona fisica al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arte o professione, con un reddito non superiore a 15 mila euro nell’anno 2023. Il Mef sottolinea, inoltre che il limite massimo di spesa agevolabile è pari a 96 mila euro ed è riferibile alle spese sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024. Per poter usufruire dell’agevolazione, i beneficiari sono tenuti a presentare, anche tramite intermediari autorizzati, istanza telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2024. Nell’istanza il soggetto deve dichiarare l’importo del contributo richiesto che in ogni caso non può essere superiore al 30% delle spese ammesse al contributo. Infine, vista la disponibilità limitata di fondi complessivi, ovvero 16.441.000 euro, il Decreto fissa alcuni criteri di priorità nell’erogazione del beneficio, privilegiando i cittadini che utilizzano l’immobile oggetto di efficientamento come abitazione principale.

Per approfondire, leggi il testo del Decreto: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-05&atto.codiceRedazionale=24A04548&elenco30giorni=false