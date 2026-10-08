Il giovane si era sentito male nel pomeriggio di ieri a Cremezzano e si è improvvisamente accasciato sul campo

Non ce l’ha fatta Federico Tonni, 13 anni, il ragazzo di San Paolo, nel Bresciano, colpito da un malore mentre giocava a calcio con gli amici all’oratorio di Cremezzano. Il giovane si è sentito male nel pomeriggio e si è improvvisamente accasciato sul campo.

I primi soccorsi sono stati immediati. Una assistente sanitaria presente sul posto ha iniziato le manovre di rianimazione, poi sono intervenuti i soccorritori. Il 13enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in condizioni disperate. Nonostante gli sforzi dei medici, questa mattina è arrivata la tragica notizia della sua morte

La notizia ha profondamente colpito la comunità di San Paolo. Il sindaco Alberto Pedretti e l’Amministrazione comunale hanno espresso il proprio cordoglio alla famiglia Tonni, facendosi interpreti della vicinanza dell’intera cittadinanza.

"Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di San Paolo, profondamente colpiti dalla prematura e improvvisa scomparsa del giovane Federico Tonni, esprimono il più sentito cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia", si legge nel messaggio del Comune.

L’Amministrazione ha quindi ribadito la propria vicinanza ai familiari in questo momento di dolore, esprimendo a nome dell’intera comunità le più sentite condoglianze alla famiglia Tonni.