A Capodimonte verde attrezzato raddoppia, secondo campo calcetto

Più sport e più spazi benessere per la città di Napoli: al Museo e Real Bosco di Capodimonte il verde attrezzato raddoppia, con il Percorso dedicato al fitness nella natura che si amplia da 2.574 metri a 4.615 metri con 25 stazioni di allenamento in totale. Inaugurato il secondo campo da calcio a 5, anche questo accessibile gratuitamente con l’inserimento di nuovi arredi nel verde. L'ampliamento delle aree e dei percorsi rientrano nel progetto 'Capodimonte giardino di inclusione e creatività nell'anno europeo dei giovani', elaborato e realizzato dal Museo e Real Bosco in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Una bella giornata per Capodimonte e la municipalità Stella-San Carlo - dichiara il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt - ma anche per le vicine Miano, Secondigliano e per tutti i cittadini e visitatori: rendiamo fruibili nuovi spazi verdi permettendo una esplorazione più ampia del Bosco, miglioriamo accoglienza e servizi in quelli già esistenti. Ringraziamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri per averci consentito di realizzare un progetto così importante. In nessun altro luogo al mondo credo sia possibile fare sport e praticare percorsi di benessere e relax, liberamente, tra tanta storia e bellezza. Questa inaugurazione è per noi l'inizio anticipato di una primavera ricca di attività che vedrà il Real Bosco protagonista. Proseguono intanto il restauro dei viali sui tracciati settecenteschi, gli interventi di manutenzione per aumentare la sicurezza e la vita delle piante e gli importanti lavori Pnrr".

Il Real Bosco di Capodimonte, con i suoi 134 ettari e 400 diverse specie vegetali è uno dei più estesi parchi urbani d’Italia, il polmone verde della città di Napoli. Riunito con la Reggia Museo dal 2015, il Real Bosco è una realtà storica, ambientale, botanica e sociale unica, tutelata dall’Unesco. Con presenze annuali stimate oltre i due milioni e mezzo, il Real Bosco è oggi sempre più un luogo della cultura e del benessere dove si incrociano arte, storia, patrimonio vegetale, spazio pubblico, area attrezzata per gli sport e numerose discipline outdoor, opportunità di trascorrere giornate a contatto con la natura al centro della città e di usufruire di aree pic nic e anche di aree create per far muovere liberamente i cani. Il progetto Capodimonte giardino di inclusione e creatività nell' anno europeo dei giovani ha voluto collegare quindi attività esistenti e di nuova realizzazione mettendo a sistema le aree sportive presenti nel parco, già molto frequentate. Tra queste, i campi di calcio e quella dell’ex campo da rugby, diventato luogo di incontro e integrazione per le comunità di origine indiana o pakistana che lo utilizzano per giocare a cricket. L’intervento ha permesso di recuperare il percorso già esistente di Legnolandia e ricollocare alcune stazioni di allenamento a favore di zone con ombra nel periodo estivo, per una fruizione più gradevole. A tale percorso ne è stato aggiunto uno con otto nuove stazioni.

Attualmente quindi tutte le 25 stazioni di allenamento hanno i medesimi spazi appositamente concepiti e gestibili nel tempo, con superficie in ghiaino ed elementi di delimitazione in acciaio corten. In particolare dopo lo scavo, è stato installato un tessuto non tessuto (Tnt) sul fondo e una rete salvaprato tenax. È stata inserita inoltre una seduta in legno in ogni stazione, per garantire un appoggio ai fruitori durante l’allenamento o la possibilità di rilassarsi, in modo da uniformare tutto il percorso sportivo. ll circuito fitness comprende spalliere, sbarre multifunzione, panche e appoggi con anche indicazioni per esercizi a corpo libero. Le strutture sono molto robuste e stabili, composte da esclusivi elementi di legno lamellare tornito cilindrico (130mm) certificato Pefc-Fsc in quanto ricavato da foreste a prelievo controllato. Le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate per resistere all' esterno. Il secondo campo di calcio a 5 (m.33,50 x 20,00) è stato realizzato in sostituzione del campo in terra battuta. Anche le aree pic nic sono state incrementate: installati 10 nuovi tavoli per adulti in legno con panche e 10 tavoli per bambini.

Per Capodimonte giardino di inclusione e creatività nell'anno europeo dei giovani il progettista è l'architetto Luca Boursier agronomo e paesaggista. Direttore dei lavori, eseguiti dalla ditta Suardi srl di Cremona (specializzata nella gestione del verde, giardini e parchi storici), è Chiara Figliolia funzionario architetto del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Direttore tecnico di cantiere arch. Enrico di Vaia, tecnico capocantiere Francesco Cantarella.