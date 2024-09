A Clarissa Domenicucci il 'Switzerland Literary Prize' - Premio Speciale per il Giornalismo

Clarissa Domenicucci riceve a Lugano il Switzerland Literary Prize - Premio speciale per il Giornalismo. La giornalista romana verrà premiata sabato 28 settembre al Lux Art House di Lugano. Tra i vincitori della sezione Premio Speciale anche Arianna Dalla Zanna (per l’Imprenditoria), Lucia Rubedo (Operatic Pop), Valeria Ancione (alla Carriera), Luigi Fontana (Best Seller fuori concorso).

Clarissa Domenicucci, giornalista professionista esperta di comunicazione, si è occupata a lungo di relazioni pubbliche ed istituzionali. Attualmente collabora con Specchio - La Stampa ed è tra gli autori del programma di Rai3, ReStart. Ha realizzato per il quotidiano Il Tirreno le rubriche “E poi all’improvviso” e “Grandi amori” intervistando grandi personaggi della cultura e della politica.