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A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza: "Vogliamo Salvini al ministero dell'Interno"

In piazza il raduno dei Patrioti organizzato dalla Lega e i cortei contro la manifestazione

A Milano cortei contro i Patrioti. Lega in piazza:
18 aprile 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Giornata di cortei oggi sabato 18 aprile a Milano. E' partito da piazza Lima, ‘Milano è migrante. Fuori i razzisti e i fascisti da Milano', uno dei cortei organizzati da sinistra, associazioni antirazziste e alcuni dei centri sociali milanesi, in risposta al raduno dei Patrioti organizzato dalla Lega in piazza Duomo. Al corteo si sono uniti anche i pro Pal, che si erano radunati poco prima in piazza Argentina.

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‘Fuori i razzisti e fascisti da Milano’, ‘Milano è di chi la vive’, ‘No one is illegal’ e ‘Chi se ne deve andare sono quelli che vogliono cambiare la Costituzione’, sono alcune delle frasi che appaiono sugli striscioni. “Come tutti i sabati -spiegano gli attivisti del Csa Vittoria - siamo ancora in piazza insieme alla Milano antifascista, antirazzista, antimperialista e antisionista, con le bandiere palestinesi contro la presenza a Milano di Salvini e la sua banda europea razzista e xenofoba”.

È partito anche il corteo di centri sociali e antagonisti contro il raduno dei ‘Patrioti europei’ di piazza Duomo. “No borders, no nation, fuck Remigration”, il grido dei manifestanti, qualche centinaio. Diversi gli slogan contro il segretario della Lega, Matteo Salvini, come “Lega Salvini e lascialo legato” e “Matteo Salvini fuori da Milano”. In testa al corteo, che come gli altri due già partiti ha come destinazione piazza Santo Stefano, lo striscione “antifa”.

Corteo Patrioti

“Vogliamo che Matteo Salvini torni al ministero dell’Interno per fermare i clandestini e riportare sicurezza” uno dei cori dal corteo dei Patrioti in corso a Milano.

“Un bel coro contro la Salis e i centri sociali. Noi non siamo centri sociali”, ma anche “Von der Leyen go home” e “Europa cristiana, mai musulmana”, ha incitato la folla del corteo dei Patrioti, partito da Porta Venezia, il capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Corbetta. Reazione tiepida dai partecipanti.

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corteo antagonisti Patrioti europei Remigration Lega Salvini
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