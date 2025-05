A Roma e Milano i villaggi della salute mentale, a disposizione 'confessionale' per primo colloquio gratuito con psicologo

Oltre 100 psicologi, per 15 giorni consecutivi, svolgeranno, nel pieno rispetto della privacy, un primo colloquio online completamente gratuito. Ogni giorno dalle 10 alle 19 l’appuntamento è in Largo la Foppa a Milano e in Piazza Cavour a Roma dove si troveranno i villaggi della salute mentale con capsule insonorizzate – veri e propri 'Confessionali 4.0'.

"Sperimentare in libertà il funzionamento e l’efficacia della psicoterapia". In occasione del mese della salute mentale, fino al 30 maggio, la piattaforma digitale leader nel benessere mentale feel-better.it porta i suoi terapeuti nelle principali piazze di Roma e Milano. "Oltre 100 psicologi, per 15 giorni consecutivi, saranno a disposizione della cittadinanza per svolgere, nel pieno rispetto della privacy, un primo colloquio online completamente gratuito", riporta la nota di Feel-better.

Ogni giorno dalle 10 alle 19 l’appuntamento è in Largo la Foppa a Milano e in Piazza Cavour a Roma dove si troveranno i Villaggi della salute mentale di feel-better.it. Capsule insonorizzate – veri e propri 'Confessionali 4.0' –, dove attraverso i laptop sarà possibile usufruire di oltre 2000 sessioni gratuite di psicoterapia. Per chi desidera proseguire, feel-better.it garantisce anche un secondo colloquio gratuito da svolgere successivamente. Nei villaggi, saranno presenti anche i FeelBetter Angels, professionisti qualificati che assisteranno chiunque necessiti di informazioni e distribuiranno gratuitamente un quaderno contenente domande ed esercizi specifici per il raggiungimento del benessere mentale. Un’iniziativa pensata nel segno dell’accessibilità, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della salute mentale e abbattere lo stigma che ancora oggi colpisce coloro che decidono di intraprendere un percorso psicologico.

“Dichiarare di andare dallo psicologo è ancora oggi un tabù - ha commentato Mauro Orso, Ceo e Fondatore di feel-better.it. “Abbiamo scelto di promuovere un’iniziativa così visibile e innovativa, scendendo nelle piazze con questi “confessionali 4.0”, proprio per contribuire alla rimozione di quelle barriere culturali che frenano ancora oggi tantissimi italiani dal rivolgersi a un terapeuta specializzato. Da sempre i professionisti si scontrano con la convinzione diffusa che solo chi vive un disagio mentale debba intraprendere un percorso psicologico strutturato. In realtà non è così: prendersi cura della propria salute mentale significa contribuire a tutto tondo al proprio benessere psico-fisico. Eppure, secondo le nostre ricerche, quasi il 51,7% degli italiani è scettico sulla reale efficacia della psicoterapia: la scelta di portare gli psicologi in piazza, di permettere alla cittadinanza di sperimentare una seduta terapeutica senza impegno, nasce proprio dalla volontà di dimostrare quanto rilevanti siano i benefici dei percorsi psicologici, contribuendo anche alla formazione della popolazione in materia”.

Secondo feel-better.it, "il 41% degli italiani dichiara di non essere riuscito a trovare online le informazioni di cui aveva bisogno, mentre secondo Ipsos resta forte la resistenza ad intraprendere un percorso psicologico: nel 2024 solo il 17% degli italiani ha intrapreso un percorso di psicoterapia, a fronte del 30% dei francesi e del 25% degli spagnoli". Proprio per facilitare l’accesso alla terapia, feel-better.it lancerà a fine maggio una nuova app imperniata sul dialogo, che abbandona i questionari orientativi iniziali diffusi ad oggi sulle principali piattaforme per preferire invece l’utilizzo di una chat informale tramite cui l’utente può confrontarsi subito con un terapeuta ed essere successivamente indirizzato verso il professionista più adatto.