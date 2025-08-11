circle x black
Addio ai grembiuli rosa e blu in un asilo del Senese, Lega protesta: "Messaggio ideologico"

I piccoli di Torrita di Siena riceveranno in dono dall'amministrazione grembiuli gialli, verdi e rossi da indossare secondo le proprie preferenze

Bimbi con i grembiuli a scuola - Fotogramma
Bimbi con i grembiuli a scuola - Fotogramma
11 agosto 2025 | 18.16
Redazione Adnkronos
A partire da settembre la scuola dell'infanzia di Torrita di Siena abbandonerà l'abbinamento tra colori e genere. Gli alunni iscritti alla classe prima riceveranno in dono dall'amministrazione comunale grembiuli gialli, verdi e rossi da indossare liberamente secondo le proprie preferenze, rompendo così lo storico schema che assegnava il rosa alle bambine e l'azzurro ai bambini.

Una decisione contestata dalla Lega Salvini Premier Siena, che esprime "forte contrarietà alla decisione del Comune". "Dietro un apparente cambiamento estetico, si nasconde, invece, un chiaro messaggio ideologico", secondo la Lega, "come si evince dalle dichiarazioni dell'assessore all'Istruzione e vicesindaco, Natascia Volpi, e dall’assessore alle Pari Opportunità, Fabiana Caroni, che parlano di 'uguaglianza' e 'superamento degli stereotipi di genere'".

"La Lega senese ribadisce che i bambini debbano crescere in un ambiente sereno, lontano da imposizioni politiche; le decisioni scolastiche devono essere condivise con le famiglie e gli organi collegiali. La scuola deve restare un luogo neutro e votato alla normale didattica, dove contano educazione e rispetto, non l’ideologia ed un malcelato indottrinamento fin dalla tenera età", si lege nella nota a firma dell'onorevole Tiziana Nisini, vice segretario regionale della Lega Toscana, Filippo La Grassa, commissario provinciale della Lega Siena, e Pietro Ventura, commissario sezione della Lega Alta Valdichiana.

