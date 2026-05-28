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Adescata, segregata e costretta a violenze sessuali di gruppo per tre giorni: 5 fermi a Roma

Le violenze in uno stabile abbandonato di via Tallone. Altre undici persone di origine extracomunitaria, rintracciate all’interno dello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione

Polizia in edificio a via Tallone - (Polizia)
Polizia in edificio a via Tallone - (Polizia)
28 maggio 2026 | 07.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È rimasta ristretta per tre giorni in uno stabile abbandonato di via Tallone a Roma, dove, a più riprese, sarebbe stata costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte. È lo scenario ricostruito dagli investigatori della polizia capitolina, che hanno individuato e rintracciato cinque uomini, attualmente sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall’aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Altre undici persone di origine extracomunitaria, rintracciate all’interno dello stesso stabile, sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i Cpr di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.

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Secondo quando ricostruito dagli agenti della IV Sezione della squadra mobile, la vittima, trentaduenne colombiana, avrebbe raggiunto la Capitale una decina di giorni prima dell’episodio al centro delle indagini. Secondo la ricostruzione della questura di Roma in una nota, la giovane, nel corso di una serata trascorsa in un ristorante lo scorso 19 maggio, sarebbe stata avvicinata da un uomo all’esterno del locale, cui avrebbe manifestato la volontà di acquistare una dose di hashish.

Convinta da quest’ultimo a seguirlo per concludere la consegna, avrebbe camminato con lui per 30 minuti, prima di raggiungere un furgone sul quale poi sarebbe stata caricata con la forza fino a via Cesare Tallone. Da quel momento sarebbe iniziato l’incubo: la donna, trattenuta all’interno di un edificio abbandonato contro la propria volontà, sarebbe stata costretta a subire ripetute violenze sessuali da parte di più persone.

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violenze sessuali di gruppo roma news roma violenza roma via tallone roma violenza sessuale
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