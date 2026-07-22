Aerospazio: Lazio protagonista al Farnborough Air Show

La Regione Lazio conclude con successo la sua partecipazione alla 58ª edizione del Farnborough International Airshow, uno dei più prestigiosi appuntamenti mondiali del settore aerospaziale e della difesa.

Con uno stand dedicato e il coinvolgimento di 20 aziende laziali, la Regione ha creato un ponte diretto tra l'eccellenza imprenditoriale locale e i principali attori globali dell'industria. L'iniziativa ha permesso alle nostre imprese di stabilire contatti strategici con startup innovative, grandi corporation internazionali, centri di ricerca d'eccellenza e le più alte istituzioni governative.

Particolarmente significativa la presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Vice Ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, che hanno testimoniato l'impegno del Governo nel sostegno al settore aerospaziale nazionale e laziale. "Questa esperienza rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per le nostre aziende» – dichiara Antonello Aurigemma Presidente del Consiglio regionale del Lazio – Farnborough è una vetrina mondiale dove competenza, innovazione e networking si incontrano. Il Lazio esce da questa kermesse con relazioni consolidate e prospettive commerciali concrete che contribuiranno alla creazione di nuovi posti di lavoro e al rafforzamento della nostra posizione nel comparto aerospaziale europeo". La Regione Lazio continuerà a investire nel supporto alle sue imprese sui mercati internazionali più dinamici.