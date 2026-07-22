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Aerospazio: Lazio protagonista al Farnborough Air Show

Aerospazio: Lazio protagonista al Farnborough Air Show
22 luglio 2026 | 19.20
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

La Regione Lazio conclude con successo la sua partecipazione alla 58ª edizione del Farnborough International Airshow, uno dei più prestigiosi appuntamenti mondiali del settore aerospaziale e della difesa.

Con uno stand dedicato e il coinvolgimento di 20 aziende laziali, la Regione ha creato un ponte diretto tra l'eccellenza imprenditoriale locale e i principali attori globali dell'industria. L'iniziativa ha permesso alle nostre imprese di stabilire contatti strategici con startup innovative, grandi corporation internazionali, centri di ricerca d'eccellenza e le più alte istituzioni governative.

Particolarmente significativa la presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Vice Ministro degli Affari Esteri Edmondo Cirielli, che hanno testimoniato l'impegno del Governo nel sostegno al settore aerospaziale nazionale e laziale. "Questa esperienza rappresenta una straordinaria opportunità di crescita per le nostre aziende» – dichiara Antonello Aurigemma Presidente del Consiglio regionale del Lazio – Farnborough è una vetrina mondiale dove competenza, innovazione e networking si incontrano. Il Lazio esce da questa kermesse con relazioni consolidate e prospettive commerciali concrete che contribuiranno alla creazione di nuovi posti di lavoro e al rafforzamento della nostra posizione nel comparto aerospaziale europeo". La Regione Lazio continuerà a investire nel supporto alle sue imprese sui mercati internazionali più dinamici.

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Farnborough Air Show aerospaziale difesa industria
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