Droni e una task force in prefettura per fermare trovare l'animale selvatico, forse un lupo, che sta terrorizzando il territorio di Noicattaro nel Barese. Nei giorni scorsi, il 4 e il 15 agosto ha, infatti, aggredito tre bambini. Ci sarebbero stati altri avvistamenti dell'animale, che potrebbe essere un lupo o un cane inselvatichito. Le ricerche, da parte di personale specializzato, sono in corso anche anche con l'utilizzo di droni. Il pericolo viene considerato "serio e concreto".

La Regione ha autorizzato la cattura dell'animale. Sono in corso accertamenti tecnico‑sanitari per definire con certezza se si tratti di un lupo. Oltre ai droni, per le ricerche verranno utilizzate fototrappole, visori notturni e telecamere termiche. La Prefettura ha ordinato un rafforzamento della vigilanza con polizia locale, i carabinieri, anche quelli forestali. Coinvolte anche guardie eco‑zoofile e i volontari della protezione civile.

Il sindaco: "Vietato stare nei parchi anche con animali domestici"

Il sindaco Raimondo Innamorato ha deciso di vietare la sosta e il passeggio, anche con animali domestici, nelle aree verdi, nei parchi e nelle zone agricole. Non è consentito, infine, dare da mangiare a gatti o cani in aree esterne. La misura della chiusura notturna del parco del Comune e delle aree verdi verrà prorogata di altri sette giorni dal primo cittadino.