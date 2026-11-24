Mettere al centro i bisogni dei genitori e dei bambini per trasformare l'accoglienza in un reale valore aggiunto per il comparto horeca. E' questo il messaggio chiave portato il 17 novembre dal Moige-Movimento italiano genitori a Gustus, il salone professionale dell’agroalimentare, dell’enogastronomia e della tecnologia e hospitality di scena alla Mostra d’Oltremare di Napoli. L’intervento, ospitato all’interno dell’area della Federazione italiana cuochi (Fic), ha visto la partecipazione della vicepresidente del Moige, Elisabetta Scala, affiancata da Andrea Starz, presidente del Dse (Dipartimento solidarietà emergenze) Fic, e da Roberto Rosati, già presidente del Dse. Al centro del confronto, l’evoluzione del progetto nazionale 'Ristoranti e alberghi family friendly-costruire una rete di accoglienza nelle strutture del territorio nazionale per le famiglie', realizzato in collaborazione con il Dipartimento Solidarietà Emergenze Fic e sostenuto dal Ministero del Turismo nell’ambito del Funt 2025.

L’incontro ha illustrato alla platea di ristoratori e operatori l’importanza di strutturare servizi mirati all'infanzia e alla famiglia: dall'allestimento di tavoli confortevoli per passeggini e seggioloni, all'adozione di menù bimbi attenti alla qualità, alle tradizioni locali e alla stagionalità, fino a priorità di servizio e dotazioni igieniche adeguate.

"Accogliere adeguatamente una famiglia non significa semplicemente aggiungere un seggiolone in sala, ma adottare una visione culturale e organizzativa che risponda alle reali esigenze quotidiane dei genitori", ha dichiarato Elisabetta Scala, vice presidente del Moige. "A Gustus abbiamo voluto ribadire ai professionisti del settore che l'attenzione all'infanzia e alla famiglia è un volano formidabile di sviluppo economico e di fidelizzazione. Con la collaborazione preziosa di Fic e il supporto del ministero del Turismo, stiamo costruendo uno standard di accoglienza certificato che guida e valorizza chi sceglie di scommettere su questo target strategico", ha aggiunto.

Nel corso del panel è stato fatto il punto sull’avanzamento della mappatura nazionale che porterà alla pubblicazione della nuova Guida ufficiale 2027.

I rappresentanti del Dse Fic, con il presidente Andrea Starz e Roberto Rosati, hanno evidenziato la continuità di un percorso comune avviato fin dalle prime sperimentazioni della Guida e il ruolo centrale dei cuochi e dei ristoratori nella diffusione di modelli sani, sostenibili e ospitali per le nuove generazioni.

I ristoratori e i titolari di strutture ricettive interessati ad aderire alla rete e a richiedere la valutazione per l'inserimento nella Guida Family Friendly possono candidarsi gratuitamente compilando l'apposito modulo sul portale ufficiale del Moige: https://www.moige.it/2026/07/16/candidaff/.