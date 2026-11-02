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Ai, Guanci (Msc): "La persona resti al centro per potenziarla"

'La vera intuizione nasce dal caos umano'

Andrea Guanci, Direttore Marketing di Msc Crociere in Italia - (Foto Adnkronos)
Andrea Guanci, Direttore Marketing di Msc Crociere in Italia - (Foto Adnkronos)
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02 novembre 2026 | 13.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La ricetta del marketing oggi non è cambiare completamente le sue funzioni, ma continuare ad avere l'essere umano al centro per potenziarne e amplificarne le attività attraverso l'intelligenza artificiale". A dirlo è Andrea Guanci, Direttore Marketing di Msc Crociere in Italia, a margine di Intersections 2026, il più grande evento italiano dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, che si è tenuto all'Allianz MiCo di Milano.

Sull'integrazione tra tecnologia e settore turistico, Guanci ha sottolineato come l'algoritmo sia uno strumento straordinario di supporto: "Grazie all'intelligenza artificiale non ci sarà più bisogno di ricordarsi quali navi abbia Msc, quali siano gli itinerari, i porti o le escursioni. Tutto sarà facilmente accessibile tramite una tecnologia che saprà tutto di una crociera MSC senza però averla mai vissuta".

Ed è proprio nei limiti della macchina che risiede la centralità del fattore umano. "L'essere umano continua a essere unico e distintivo in una caratteristica che forse l'AI non avrà mai per come è stata creata e allenata: il caos, la confusione, la capacità di generare nuove idee dagli errori e dall'intuizione - ha ribadito il Direttore Marketing - Questo è l'elemento tipico dell'essere umano e la vera ricetta per creare distintività ed essere rintracciabili anche per le macchine".

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