Alcol: Bacchiega (Esselunga), 'campagna con Diageo prevede materiali informativi chiari e immediati'

"La campagna partirà il 27 aprile e sarà attiva nei nostri negozi fino al 30 giugno, coinvolgendo tutti i punti vendita della catena e i bar Atlantic. Saranno presenti materiali informativi con messaggi chiari, lineari e immediati legati al concetto del bere responsabilmente". Sono le parole di Laura Bacchiega, Responsabile Sviluppo e Coordinamento Progetti Commerciali di Esselunga, al lancio della campagna "Se scegli di bere, bevi responsabilmente" oggi a Roma, promossa da Diageo ed Esselunga. Il via alla campagna si inserisce nell'ambito della presentazione della Giornata del Consumo consapevole di qualità, un'iniziativa istituzionale che mira a promuovere una cultura del consumo consapevole, informato e positivo, oggetto di una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati su proposta dell'On. Alberto Luigi Gusmeroli.