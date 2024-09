Alcolisti Anonimi Italia, in oltre 1.500 al raduno nazionale di Rimini

Si è chiuso domenica 22 settembre, a Rimini, in un gremito Palacongressi, il raduno nazionale di Alcolisti Anonimi Italia. Un evento che ha visto la presenza di più di 1.500 persone. Oltre ai membri dei gruppi di alcolisti anonimi provenienti da tutta Italia tra i partecipanti erano presenti anche i membri dei gruppi Al - Anon e Alateen. I primi sono l'associazione dei familiari e amici di alcolisti, la seconda è composta dai giovani membri di Al-Anon impegnati nel fare i conti con il bere di una persona vicina.

La maggior parte degli incontri che si sono svolti presso il Palacongressi durante i tre giorni e le tavole rotonde che hanno visto la presenza di professionisti dell’ambito medico erano aperti al pubblico, permettendo così a persone 'esterne' di poter conoscere la realtà di Alcolisti Anonimi e ascoltare parole e testimonianze. Uno dei passaggi cruciali del Raduno Nazionale è stato la tavola rotonda 'Innovazione nell’Assistenza all’Alcolismo: un nuovo paradigma per il supporto a lungo termine. Cura dell’alcolismo nel 21esimo secolo: strategie multifaceted per una società in continua trasformazione'. Durante questo incontro nella sala principale della location riminense il mondo di Alcolisti Anonimi Italia ha iniziato a fare i conti con aspetti inediti come il mondo dei social.

Stando alle parole di uno dei presenti al dibattito, ovvero il fiduciario Esterno Elio: “Per raggiungere più alcolisti, è necessario che la comprensione di Alcolisti Amomi Italia, sia ovunque sempre crescente. Abbiamo necessità di instaurare rapporti migliori con tutte le istituzioni e organismi che svolgono un’attività nel campo dell’alcolismo. Abbiamo bisogno che si accresca il favore dei mass media. Perciò nulla può rivestire maggiore importanza per il benessere futuro di Alcolisti Anonimi Italia quanto il modo in cui usiamo il colosso della comunicazione".

A breve Alcolisti Anonimi Italia sarà presente su 4 piattaforme social (YouTube, Instagram, Facebook e Tik Tok) in concomitanza con il rifacimento in corso del sito internet nazionale. www.alcolistianonimiialia.it. "I social sono inclusivi - rimarca Elio - si può arrivare davvero a tutti, e soprattutto ai giovani che oggi come emerge nella relazione del Ministero della salute sugli interventi realizzati nel 2021 in materia di alcol, emerge una tendenza sempre più preoccupante nel consumo di alcolici da parte di giovani e giovanissimi in modalità di gioco e di sfide".

Nei Gruppi "ci sono amiche e amici che conoscano l’Associazione con un recupero avvenuto in età giovanile e che, aiutati dall’esperienza di chi ha tanti anni di sobrietà possono, uniti, arrivare a trasmettere un messaggio unificato che venga riconosciuto dalle nuove generazioni". Messaggio unificato, ma trasmesso in modo semplice, “usando il linguaggio del cuore - dice Elio - trovando un passaggio che passa oltre le barriere. Vivendo il nostro anonimato con umiltà, dicendo chi siamo e possiamo aiutare, soprattutto, parlando di noi stessi". Alla luce del titolo del prossimo raduno nazionale, annunciato alla fine del momento di festa che chiude l’incontro, in programma l’anno prossimo 'Dall'Io al NOI. La responsabilità del cambiamento' si prospettano ulteriori importanti aggiornamenti dal mondo, sempre più vivo e numeroso, di Alcolisti Anonimi Italia.