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L'ultimo post del contractor italiano ucciso in Ucraina: "Nessuno ti insegna a tornare dalla guerra"

Le parole di Alex Pineschi nel video pubblicato su Instagram: "Poi impari a combattere di nuovo, non contro un nemico ma contro te stesso"

Alex Pineschi - Alex Pineschi Official Channel /Youtube
Alex Pineschi - Alex Pineschi Official Channel /Youtube
28 maggio 2026 | 19.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

"Nessuno ti insegna a tornare dalla guerra. A passare dal suono dei colpi al silenzio di una stanza. A dormire tranquillo dopo anni passati sveglio. A camminare tra la gente come se niente fosse, mentre dentro non è più niente come prima". E' quanto si legge nell'ultimo post sul profilo Instagram, un video con un commento, di Alex Pineschi, il contractor morto in Ucraina, dove si trovava a combattere subito dopo l'invasione russa, nel 2022.

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"La guerra - scriveva il volontario italiano - non finisce quando la missione finisce. Resta dentro, cambia il modo in cui pensi, in cui respiri, in cui guardi il mondo. Poi impari a combattere di nuovo, non contro un nemico ma contro te stesso. Contro il rumore, contro i ricordi, contro quel vuoto che arriva quando smetti di sopravvivere e devi ricominciare a vivere".

Sui social c'è chi lo ha definito "uomo dotato di sani e profondi principi etici e morali! Professionista formato principalmente sul campo. Empatico e di buone maniere". A chi lo definiva un eroe rispondeva: "Non sono nessuno, gli eroi sono altri".

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guerra Ucraina volontario
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