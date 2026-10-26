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Napoli, paura per Alisson Santos: si sveglia e trova i ladri in casa

Rubata l'auto, poi intercettata dai carabinieri

Alisson Santos - Ipa/Fotogramma
Alisson Santos - Ipa/Fotogramma
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26 ottobre 2026 | 12.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sì è svegliato nel cuore della notte ed ha scoperto i ladri in casa, il calciatore brasiliano del Napoli Alisson Santos. Il furto è avvenuto nelle prime ore della mattina di ieri, domenica 25 ottobre, nel comune di Giugliano in Campania, nell'abitazione dell'esterno, attualmente infortunato. Il calciatore ha denunciato alle Forze di polizia di essersi accorto, al momento del risveglio, della presenza di malviventi introdottisi all'interno della propria abitazione mentre dormiva. Secondo quanto denunciato, sarebbero stati sottratti un orologio e un monile, portati via a bordo dell'autovettura della vittima. Il veicolo è stato successivamente intercettato e rinvenuto dai Carabinieri nel comune di Villaricca.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'immediato e straordinario potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio su tutta l'area interessata, con particolare attenzione alle zone residenziali e alle arterie di collegamento dell'area nord della città metropolitana, al fine di prevenire la commissione di reati predatori e incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini.

L’argomento costituirà oggetto di un esame nel corso della prossima riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale saranno invitati a partecipare anche i sindaci dei comuni interessati per definire ulteriori strategie di contrasto alla criminalità diffusa.

Riproduzione riservata
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