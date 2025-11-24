Per non 'perdere' la pensione della madre di cui non aveva mai denunciato la morte, il figlio di 56 anni si è vestito da donna, ha indossato la parrucca e lo scorso 11 novembre si è presentato all'ufficio anagrafe di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, per rinnovare il documento scaduto. Fingendosi l'anziana 85enne, ha firmato tutti i documenti necessari e consegnato le fototessere. Ma l'addetto comunale insospettito ha avvisato la polizia e la truffa, durata anni, è stata scoperta.

L'uomo aveva nascosto il cadavere della madre nel locale lavanderia coperto da più strati di lenzuola.