La Russia offre aiuto all'Italia dopo il caos provocato dai falsi allarmi bomba arrivati via email a migliaia di scuole. Dopo le evacuazioni scattate nella giornata dell'11 novembre, oggi il bis: una nuova mail, identificata però immediatamente come fake, con conseguenze quasi nulla sulla gestione delle lezioni. "Le autorità russe competenti sono pronte a fornire ai colleghi italiani l'assistenza necessaria per identificare le persone coinvolte nell'invio delle minacce", dice intanto l'ambasciatore russo a Roma, Alexey Vladimirovic Paramonov, in un commento pubblicato sui social.

"La Russia sostiene da sempre la cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo. Nel ribadire il nostro pieno impegno nel contrastare le minacce terroristiche, da chiunque provengano, esprimiamo la nostra solidarietà al popolo italiano, agli insegnanti, agli alunni delle scuole, agli studenti dei licei, alle loro famiglie e ai loro cari, nonché a tutti coloro che sono stati toccati da queste vili e inaccettabili minacce di ignoti", aggiunge Paramonov.

"Il nostro Paese sa per amara esperienza a quali tragiche conseguenze possano portare gli attacchi contro le scuole. Ogni anno, il 3 settembre, in Russia si rende omaggio alla memoria delle vittime dell'attentato terroristico perpetrato tra il 1° e il 3 settembre 2004 nella scuola n. 1 di Beslan, in cui persero la vita 334 persone, tra cui 186 bambini", dice ancora il rappresentante diplomatico.

"In Russia si apprezza molto il fatto che in Italia si custodisca la memoria di questa tragedia. In diverse città e comuni italiani, vi sono luoghi della memoria dedicati ai bambini di Beslan. La città di Beslan tuttoggi intrattiene rapporti di amicizia con diversi comuni italiani", aggiunge Paramonov, sottolineando che "anche la tragedia di Starobelsk ha suscitato una risposta in Italia. Nella notte del 22 maggio 2026, le Forze Armate ucraine hanno colpito con droni l'edificio adibito alle lezioni e il dormitorio di un Istituto dell'Università Pedagogica Statale di Lugansk. Ventuno studenti hanno perso la vita e decine di altri sono rimasti feriti. Siamo grati ai cittadini italiani che hanno espresso il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime e che hanno offerto sostegno alle persone colpite".