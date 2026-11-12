Almeno quattro persone sono rimaste colpite in una sparatoria avvenuta oggi nel centro di Washington, nel quartiere di Logan Circle. Lo rende noto la polizia che sottolinea come l'allarme non sia rientrato, parlando di un "active shooter", cioè di una persona armata ancora in circolazione nella zona. Secondo fonti citate dalla Cnn, la sparatoria sarebbe avvenuta in una palestra, la Vida Gym, e la polizia ha chiesto al pubblico di evitare la zona circostante.