Piogge e temporali su tutta Italia con l'arrivo della burrasca di fine estate e l'allerta meteo per maltempo in numerose regioni. Situazione complessa a Milano oggi 5 settembre, con i fiumi Lambro e Seveso osservati speciali. Le Squadre dei Vigili del fuoco di Milano sono impegnate in diverse zone della città per l'allerta maltempo. In un sottopasso di via Silla nel quartiere Figino dove quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell'allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono intervenuti per liberare le persone bloccate all'interno delle vetture. Nel complesso, decine di interventi per scantinati allagati e alberi pericolanti.

Tra gli edifici allagati anche il Palazzo di giustizia: l'atrio dell'ingresso principale è stato invaso dall'acqua, così come alcuni corridoi e vani scale.

Tra le 5 e le 9 in città sono caduti 27 millimetri nella zona ovest, 18 millimetri a Rho, meno a est con 13 millimetri a Lambrate e 11 a Cinisello, come scrive sul suo profilo Facebook l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli: "A nord nei bacini di Seveso e Lambro alcune piogge più intense nel pomeriggio, e nella notte invece scarse", si legge ancora. "Livello di fiumi per ora ancora molto bassi - dice - sia per il Seveso che per il Lambro: i temporali continueranno per tutta la giornata odierna, probabilmente con più intensità", conclude.

Roma, risveglio sotto il diluvio

A Roma è caduta stamattina l'ennesima bomba d'acqua dopo quelle di martedì. Gli abitanti della Capitale si sono svegliati con una nuova allerta meteo.

Oggi, per 12-18 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Per questo è scattata l'allerta meteo con l'avviso della Protezione Civile Regionale e del Campidoglio. Oltre alla pioggia, si segnalano i rischi legati alle forti raffiche di vento che potrebbero determinare la caduta di alberi.

L'attenzione si concentra in particolare nella zona di Monte Mario. Il Comune di Roma consiglia, pertanto di "non sostare a piedi o in automobile sotto ponti, vicino a corsi d'acqua e di evitare di sostare o attraversare parchi per il rischio di caduta degli alberi".

Crolla un ponte in Piemonte

La pioggia non dà tregua neanche al Nord. In Piemonte a Mattie, in provincia di Torino, è crollato un ponte. Secondo le prime informazioni una trentina sarebbero le persone rimaste isolate. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Le zone del torinese maggiormente interessate dal maltempo sono la Valsusa, la Val Sangone e la Val Chisone dove i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi.

A causa dell’allagamento del piano viabile, a Pinerolo, nel torinese, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 'Dei Laghi di Avigliana'. Il traffico veicolare è deviato sui vicini rami di svincolo. A darne notizia Anas, presente sul posto con le proprie squadre con le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.