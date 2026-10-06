Pioggia e un abbassamento generalizzato delle temperature è previsto per le prossime ore. Allerta su Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte di Toscana

L'autunno piomba sull'Italia. Nelle prossime ore è previsto l'arrivo di una ondata di maltempo che porterà pioggia e un abbassamento generalizzato delle temperature. Per questo, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo ﻿gialla per temporali per domani, mercoledì 7 ottobre.

Allerta meteo gialla 7 ottobre: le regioni interessate

Come emerge dal bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, sono sei le regioni interessate dall'allerta meteo, e cioè Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e su parte di Toscana. Su questi territori, già a partire dalla serata di oggi, sono previste precipitazioni diffuse che si intensificheranno nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre.

Temporali sulle regioni tirreniche. 🟡🔔 Allerta gialla prevista per il 7 ottobre in 6 regioni. leggi l'avviso meteo del 6 ottobre👉 https://t.co/EI0yYeltoI https://t.co/56sWKs71eo — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 6, 2026

La Protezione civile fa sapere anche che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Le previsioni meteo di mercoledì 7 ottobre: quanto durerà la fase di maltempo

Come sottolineano gli esperti de IlMeteo.it, proprio da domani mercoledì 7 ottobre arriverà una perturbazione dalla Francia, con piogge e locali temporali in transito dal Nordovest verso il Nordest. Stessa situazione si ripeterà giovedì 8, con piogge anche diffuse su gran parte del Nord e su tutta la costa tirrenica, dalla Toscana fino alla Campania. Le temperature saranno in ulteriore diminuzione, ma dal weekend la situazione tenderà a migliorare, in particolare domenica.