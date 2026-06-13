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Tragedia sulla cresta Kuffner, due alpinisti trovati senza vita sul monte Maudit

Interventi soccorso anche sul Cervino e sul Brenva

L'elisoccorso - Fotogramma Ipa
L'elisoccorso - Fotogramma Ipa
13 giugno 2026 | 14.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due alpinisti sono morti oggi, sabato 13 giugno, sulla cresta Kuffner sul versante francese del Monte Maudit. L'intervento è stato effettuato dal soccorso francese, mentre la centrale unica del soccorso della Valle d’Aosta ha coordinato l’operazione insieme agli operatori del Soccorso alpino valdostano.

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Nella stessa fascia oraria erano in corso altri due interventi: uno sul Monte Cervino, gestito dall’elisoccorso svizzero, e uno sul ghiacciaio della Brenva, sul Monte Bianco, con l’intervento dell’elicottero del Pghm francese. Le tre operazioni, riferisce il Soccorso alpino valdostano, sono state gestite in contemporanea dalla Cus in costante contatto con i soccorritori svizzeri e francesi.

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