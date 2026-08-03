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Amanda Knox a teatro con una commedia sull'omicidio di Meredith: "Le sarebbe piaciuto". Ira della famiglia Kercher

All'Edinburgh Fringe Festival stand-up sul delitto di Perugia: "Meredith? Si sarebbe divertita". I legali della ragazza uccisa nel 2007: "Offensiva e deplorevole"

Amanda Knox - AFP
Amanda Knox - AFP
03 agosto 2026 | 14.23
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Amanda Knox torna a far discutere. Dopo la pubblicazione di un libro e la produzione (insieme al marito) di una serie tv sul delitto di Perugia, la 39enne americana porta la morte di Meredith Kercher a teatro. Lo fa con una commedia autobiografica intitolato Cartwheel (letteralmente “capriola”) che presenterà all’Edinburgh Fringe Festival in programma dal 7 al 17 agosto.

Al centro della stand-up prodotta dal marito Christopher Robinson, le indagini per il delitto della studentessa inglese, avvenuto nel novembre del 2007 e per il quale la stessa Knox è stata prima arrestata, poi processata, condannata e infine assolta nel 2015 dall’accusa di omicidio insieme a Raffaele Sollecito, che all’epoca dei fatti era il suo fidanzato. In particolare, secondo le prime indiscrezioni, la trama dello show ruoterà intorno al tentativo della 39enne di spiegare ai suoi due figli i momenti vissuti durante la detenzione e tutto l’iter processuale affrontato in Italia.

“Meredith era una ragazza intelligente e raffinata, ma era anche divertente e giocherellona. Ascoltavamo musica insieme e uscivamo a ballare. Le piaceva divertirsi. Credo che apprezzerebbe questo mio spettacolo comico”, ha detto Knox in una lunga intervista al quotidiano inglese Telegraph. “Faccio battute sul modo in cui sono stata demonizzata ma non scherzo sull’omicidio che resta per me una linea invalicabile”.

Dichiarazioni che hanno provocato l’ira della famiglia Kercher, che tramite il suo avvocato, Francesco Maresca, si è detta “allibita”, definendo lo spettacolo sul palco di Edimburgo “offensivo e deplorevole", come riporta il Daily Mail. "Abbiamo perso ogni speranza", aggiungono, che Knox possa “comprendere i sentimenti” provocati nei cari della vittima, perché “da quasi vent’anni cavalca questa storia dolorosa ciclicamente inventa qualcosa che serve solo a riaprire la ferita”.

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amanda knox delitto perugia meredith kercher
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