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Ambiente, presentati i totem digitali Ama-Roma Capitale su buone pratiche e benessere animale

Ambiente, presentati i totem digitali Ama-Roma Capitale su buone pratiche e benessere animale
23 giugno 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

 

Quattro totem digitali ad alta tecnologia per incentivare i romani a comportamenti virtuosi ed ecosostenibili attraverso messaggi di educazione ambientale. E’ stata presentata ieri sera al Parco Schuster a San Paolo la nuova iniziativa, frutto di una convenzione tra Ama e Roma Capitale, volta a diffondere messaggi utili al decoro cittadino e al benessere degli animali. A presentare la prima installazione la Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale Patrizia Prestipino e il Presidente di AMA S.p.A. Bruno Manzi alla presenza dell’Assessore delle Politiche Ambientali del Municipio VIII, Claudio Mannarino. Lo comunica in una nota Ama S.p.A.

 

Gli altri schermi informativi, che si aggiungono a quello posizionato a Parco Schuster, sono stati installati a piazza Pia (Prati/Castel S. Angelo) e via Carlo Felice (San Giovanni) mentre un quarto è in via di definizione. I totem, con supporto autoportante, sono alti 1 metro e 70 cm e hanno uno schermo da 75 pollici e protezione IP66, idonea per l’uso outdoor. Sullo schermo di ciascuna installazione scorrono video e materiali informativi interattivi mirati ad informare romani, pendolari e turisti su buone pratiche di gestione dei rifiuti, raccolta differenziata, rispetto dell’ambiente e cura del benessere animale anche in funzione del decoro di strade e parchi. Al termine del primo periodo di sperimentazione si valuteranno ulteriori estensioni ed implementazioni.

 

La Garante per i Diritti degli Animali Patrizia Prestipino dichiara: "Sono particolarmente felice di poter annunciare insieme ad Ama la realizzazione di una iniziativa su cui tanto abbiamo lavorato. I totem digitali sono di per sé strumenti che rispettano l’ambiente, perché sostituiscono in modo potente ed efficace la tanta carta usata in passato. A questo, abbiamo aggiunto il passaggio, oltre a quelli su decoro, dei nostri messaggi sul rispetto del benessere animale e di promozione delle adozioni responsabili dei cani e dei gatti di Roma. Grazie di cuore ad Ama per questa iniziativa che sono certa piacerà ai cittadini e che speriamo presto di replicare in altre zone della città”. “Il decoro cittadino e la cura e il benessere degli animali sono temi strettamente connessi poiché presuppongono il rispetto per l’ambiente – ricorda il Presidente di AMA S.p.A. Bruno Manzi – Con questa iniziativa di comunicazione, pensata insieme a Roma Capitale, vogliamo raggiungere con i nostri messaggi il maggiore numero possibile di cittadini e turisti. Per farlo questi dispositivi sperimentali sono stati posizionati in punti particolarmente frequentati ogni giorno”.

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Ambiente Ecosostenibilità Benessere animale Ama Roma Capitale
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