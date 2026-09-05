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Esplosione in una villetta ad Andria, due morti: cosa sappiamo, i punti ancora da chiarire

Restano ancora molti interrogativi: da chiarire l'identità dei due uomini, il motivo della loro presenza nella casa e la tipologia dell'ordigno che stavano costruendo

Esplosione in una villetta, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
Esplosione in una villetta, repertorio - (Fotogramma/Ipa)
05 settembre 2026 | 12.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono riprese oggi, sabato 5 settembre, le attività del reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri nella villetta lungo la provinciale 155 ad Andria, dove sono stati trovati i corpi di due uomini morti, dopo l'esplosione di un ordigno, probabilmente di fattura artigianale. A dare l'allarme è stato l'anziano proprietario, arrivato sul posto con un familiare per lavori di campagna. I corpi, devastati dalla deflagrazione, sono stati trasferiti al Policlinico di Bari per gli accertamenti autoptici e per l'identificazione, ancora non confermata.

Indagini su identità, luogo e auto rubata

Gli inquirenti procedono con massimo riserbo: restano da chiarire l’identità dei due uomini e il motivo della loro presenza nella villetta, per capire se fosse già stata utilizzata in precedenza o se si trattasse di un primo accesso. Accertamenti sono in corso anche su un’auto trovata nelle vicinanze, risultata rubata. Gli artificieri stanno analizzando i residui dell'ordigno per ricostruire dinamica e tipologia dell’esplosivo.

Ipotesi 'marmotte' e collegamenti ai furti di bancomat

In prima battuta si ipotizza che l’esplosione sia avvenuta durante la preparazione delle cosiddette marmotte, le cariche utilizzate per far saltare i bancomat e mettere a segno furti in banche e uffici postali. Un fenomeno frequente in tutta la regione, con un episodio registrato anche ieri a Lesina in provincia di Foggia. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Trani.

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