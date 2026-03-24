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Anm Palermo: "Esito voto ci richiama a senso responsabilità"

Carlo Hamel (Anm Palermo)
Carlo Hamel (Anm Palermo)
24 marzo 2026 | 08.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Oggi è un giorno importante per il nostro Paese. Il risultato del referendum è il frutto di una partecipazione ampia e consapevole, che ci richiama tutti a un rinnovato senso di responsabilità verso le istituzioni repubblicane. Il voto espresso in Sicilia – e in modo particolare nel distretto di Palermo – è stato molto importante. Questa terra conosce il valore della memoria dei tanti che hanno sacrificato la vita per la Giustizia. Desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono mobilitati e confrontati e, in particolare, i tanti giovani che ci danno speranza per il futuro". Così, in una nota la Giunta Esecutiva Sezionale – ANM Palermo, guidata da Carlo Hamel.

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"Un sentito ringraziamento va anche ai Comitati per il NO, che si sono spesi per difendere i principi costituzionali, e ai colleghi che in questi mesi sono stati oggetto di attacchi solo per aver fatto il proprio dovere- prosegue l'Anm Palermo - L’afflusso massiccio ai seggi ci ricorda che la democrazia vive quando le persone decidono di farsene carico. Siamo consapevoli che la relazione con il corpo sociale è una ricchezza da custodire: l’ascolto, il dialogo e la presenza sui temi della giustizia continueranno a guidare il nostro impegno. La partecipazione vince. La Costituzione vive".

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referendum democrazia giustizia costituzione
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