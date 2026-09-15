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Con passamontagna e coltello aggrediva giovani donne e le violentava: arrestato a Sassari

L'ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, che avrebbero lavorato sul caso per oltre un anno, supportando le indagini con prove e filmati

Con passamontagna e coltello aggrediva giovani donne e le violentava: arrestato a Sassari
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15 settembre 2026 | 14.49
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Il Gip di Tempio Pausania (OT), su richiesta del Tribunale gallurese, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di diverse presunte violenze sessuali a carico di giovani donne. I fatti sarebbero accaduti nella costa gallurese, tra Aglientu e Santa Teresa di Gallura. 

L'uomo sarebbe accusato di aver aggredito, con il volto coperto da un passamontagna, e in diverse occasioni, alcune donne costringendole a subire violenza dietro minaccia di un'arma bianca.

L'ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania, che avrebbero lavorato sul caso per oltre un anno, supportando le indagini con prove e filmati. L'uomo, che sarebbe noto negli ambienti sportivi automobilistici dell'Isola, è stato portato nel carcere di Sassari-Bancali a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

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stupri violenze sessuali passamontagna coltello
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