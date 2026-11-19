Riconoscere l'aderenza terapeutica come un esito di cura e non come una colpa del paziente, costruire un unico percorso per chi convive con asma grave e rinosinusite cronica con poliposi nasale, misurare quello che conta davvero per chi vive la malattia. Sono alcuni dei sei impegni del Manifesto "Il tempo della cura", presentato oggi a Roma, nell'Auditorium Cosimo Piccinno del ministero della Salute, nel corso del convegno istituzionale "L'Innovazione terapeutica per la longevità e l'Invecchiamento in Salute – Nuovi modelli di aderenza e sostenibilità del Ssn nelle patologie respiratorie croniche", promosso da Fondazione Longevitas. Il documento - informa un a nota -, aperto alla sottoscrizione di associazioni di pazienti, società scientifiche, professionisti sanitari e istituzioni, parte da un dato: per molte persone tra la diagnosi e una vita davvero sotto controllo passano anni.

In Italia si stima che le persone con asma grave siano circa 300mila. Sei su dieci non raggiungono il controllo della malattia e questa quota assorbe fino all'80% delle risorse complessivamente destinate all'asma. La rinosinusite cronica interessa circa l'11% della popolazione adulta europea: fino a un terzo di questi pazienti sviluppa poliposi nasale e fino al 40% continua ad avere sintomi non controllati nonostante terapie e chirurgia. Le due condizioni condividono spesso lo stesso meccanismo infiammatorio e possono convivere nella stes-sa persona, ma vengono ancora gestite su binari separati: due specialisti, due agende, la stessa storia clinica da raccontare ogni volta da capo.

"Quando una malattia respiratoria non è controllata - ha dichiarato Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas - il primo costo lo pagano le persone in tempo: il tempo per arrivare a una diagnosi, quello passato in ospedale, le giornate di lavoro perse dai pazienti e dai familiari che li accompagnano. Con questo Manifesto chiediamo che l'aderenza venga letta per quello che è, cioè un indicatore della qualità del percorso di cura, e che entri nei Pdta e nei sistemi regionali di valutazione. Curare bene oggi una malat-tia cronica significa anche permettere alle persone di invecchiare meglio domani".

"L’impegno delle istituzioni - ha affermato Simona Loizzo, XII Commissione Affari sociali, Camera - è favorire l'entrata in vigore di tutti questi farmaci innovativi long acting che, oltre a migliorare l'adesione del paziente alla terapia, migliorano sostanzialmente la qualità di vita del paziente, perché fare una somministrazione mensile, annuale o trimestrale impatta sicuramente moltissimo nella qualità della vita del paziente e ne aumenta l'adesione al protocollo clinico con una maggiore percentuale di guarigione del paziente. Oggi - ha proseguito - bisogna pensare che, allungandosi la vita media dei nostri pazienti, dal punto di vista istituzionale noi dobbiamo creare una rete scheletrica di sostegno all'invecchiamento dei pazienti attraverso un invecchiamento attivo, favorendo il moto, stili di vita più corretti ma anche una maggiore qualità dei farmaci che arrivano al letto del nostro paziente anziano, oltre a una serie di dispositivi medici che lo possono assistere nel percorso patologico a distanza proprio per rendere le cure più disponibili a casa, al domicilio del paziente".

"Parlare di innovazione è di fondamentale importanza - ha sottolineato Gian Antonio Girelli, componente XII Commissione Affari sociali, Camera - perché la sanità del futuro deve basarsi su prevenzione e innovazione e farlo a 360 gradi, coinvolgendo anche la fascia di popolazione più anziana lo è ancora di più, perché non dimentichiamo che in un anziano la diagnosi precoce significa molte volte salvare la qualità della sua vita negli anni che gli rimangono da vivere, perché un acuirsi di una patologia significa molte volte proprio lo spegnersi dell'attività di una persona. E innovazione significa riuscire a fare delle diagnosi precoci, riuscire a mettere a disposizione i farmaci migliori, usare la telemedicina per controlli puntuali che le terapie vengono seguite. Prendersi cura a tutto campo della persona è un tema che riguarda la sanità, è un tema che riguarda il sociale, perché non dimentichiamo mai che spesso e volentieri la persona anziana non sempre ha un contesto familiare o sociale che la aiuta, ha bisogno quindi di un supporto. Da questo punto di vista un'alleanza col terzo settore, la rete degli amministratori locali, è davvero fondamentale. Insomma, una sfida che riguarda davvero tutti nella quale vale proprio la pena di investire. Da questo dipenderà la qualità della nostra vita futura e anche la sostenibilità del Ssn, perché non dimentichiamo mai che prevenire, fare diagnosi precoce e fare delle terapie adeguate significa risparmiare in spesa sanitaria diretta e in spesa socio-economica indiretta che sempre c'è quando c'è un'insorgenza sanitaria".

"L’innovazione - ha evidenziato Maria Sofia Rosati, direttore Medico di Gsk Italia - può esprimere pienamente il proprio valore quando si traduce in un miglioramento concreto del percorso di cura delle persone. Per questo, accanto alla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, è fondamentale continuare a lavorare sul-la qualità della presa in carico, sull’aderenza e sull’integrazione tra i diversi attori del sistema. Il confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti è essenziale per individuare insieme i bisogni ancora aperti e costruire risposte sempre più efficaci e vicine alle persone".

Il primo panel ha affrontato l'impatto economico e sociale di innovazione terapeutica, aderenza e presa in carico, con Francesco Saverio Mennini, Responsabile del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute, ed Eugenio Di Brino, Altems Advisory – Università Cattolica del Sacro Cuore.

Nel secondo panel, dedicato alle alte e basse vie aeree, si sono confrontati pneumologi, otorinolaringoiatri, allergologi e medici di medicina generale: Nicola Scichilone (presidente eletto Sip/Irs), Michele Barbara (presidente SIOeChCF), Vincenzo Patella (Past President Siaaic), Raffaele Scala (presidente Aipo), Lorenzo Cecchi (Past President Aaiito), Rosanna Cantarini (Direttivo nazionale Simg) e Pierluigi Bartoletti (vice segretario vicario Fimmg). Al centro della discussione la necessità di percorsi integrati e formalizzati tra le diverse specialità, di criteri condivisi per individuare precocemente chi non è controllato e di un collegamento strutturato tra Pronto Soccorso e centri specialistici dopo ogni riacutizzazione. Il terzo panel ha messo al centro longevità e qualità della vita dei pazienti, con Eleonora Selvi, Deborah Diso, responsabile Progetti istituzionali dell'Associazione nazionale pazienti 'Respiriamo Insieme' Aps, e Sandra Frateiacci, vice presidente nazionale di FederAsma e Allergie Odv e presidente di Alama Aps.

I sei impegni del Manifesto: 1. L'aderenza è un esito di cura, non una colpa del paziente: va riconosciuta come esito misurabile nei Pdta e nei sistemi regionali di valutazione, accanto agli indicatori di consumo e di spesa. 2. Accesso equo e tempestivo all'innovazione, ovunque si viva: meno tempo tra l'autorizzazione nazionale e la disponibilità effettiva nelle Regioni, criteri di eleggibilità omogenei e accesso garantito a visite, diagnosi, follow-up e centri specialistici. 3. Una persona sola, un percorso solo: percorsi integrati tra pneumologia, otorinolaringoiatria, allergologia, immunologia e medicina generale, con un ruolo riconosciuto per il medico di famiglia e le Case della Comunità. 4. A una terapia semplice deve corrispondere un percorso più solido: il tempo liberato dalla semplificazione degli schemi terapeutici va reinvestito nella relazione di cura e nel monitoraggio, anche attraverso la telemedicina. 5. Misurare ciò che conta per chi vive la malattia: gli esiti riferiti dai pazienti (PROMs), la loro esperienza dei servizi (PREMs) e la qualità della vita devono entrare stabilmente nella valutazione dei percorsi e nei registri. 6. L'aderenza si costruisce con le parole, prima che con le prescrizioni: il tempo della comunicazione va riconosciuto come tempo di cura, con professionisti formati e associazioni di pazienti coinvolte nei materiali informativi e nei programmi di educazione terapeutica.

Il Manifesto si chiude con un appello alle istituzioni nazionali e regionali: assumere l'aderenza terapeutica come obiettivo esplicito delle politiche per la cronicità respiratoria e considerare l'innovazione che semplifica e migliora il percorso di cura come un investimento sulla salute delle persone e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, non come un costo aggiuntivo. Per il ministero della Salute è intervenuto il direttore generale della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l'ecosistema, Alessio Nardini. Ai lavori sono intervenuti l'On. Simona Loizzo (XII Commissione Affari sociali, Camera), l'On. Gian Antonio Girelli (XII Commissione Affari sociali, Camera) e, in collegamento video, la senatrice Elena Murelli (10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro, Senato).