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Morte Jesus De Miguel, insulti al portiere Owono: "Assassino". Il giocatore chiude i profili social

L'estremo difensore, scosso dopo l'accaduto, è finito nel bersaglio dei tifosi

Jesus Owono - IPA
Jesus Owono - IPA
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03 novembre 2026 | 14.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il portiere Jesus Owono, che con un terribile fallo ha causato la morte del calciatore spagnolo Jesus De Miguel, avrebbe affermato di non aver avuto alcune intenzioni di procurare danno all'attaccante spagnolo, morto in seguito al duro contrasto nella partita di ieri tra Andorra e Tenerife. Il portiere dovrebbe quindi evitare sanzioni penali per il tragico incidente.

De Miguel, 30 anni, era stato ricoverato in terapia intensiva dopo il terribile fallo commesso da Owono, che aveva portato all’interruzione della partita di seconda divisione spagnola tra il Tenerife e l’Andorra nei minuti di recupero.

I tifosi contro Owono: "Assassino"

Come riportato dal Daily Mail, il portiere sarebbe stato inoltre bersaglio di cori che lo definivano “assassino”, rimanendo “molto turbato” per il coinvolgimento nell’incidente e per le polemiche successive. Dopo l'intervento di Owono, De Miguel è stato soccorso per oltre cinque minuti, tra i compagni in lacrime per la gravità della situazione.

Radio Cope ha poi spiegato che il portiere - che ha chiuso i suoi account sui social - si scuserà con la famiglia di De Miguel nel momento giusto.

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