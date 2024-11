Assemblea nazionale UNPLI: le Pro Loco, motore economico e culturale delle comunità italiane

Si sono riunite a Roma per l’assemblea nazionale dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) le 6.400 Pro Loco italiane, che rappresentano un pilastro per la promozione del territorio, la conservazione delle tradizioni e il turismo di qualità. L’evento è stato un’occasione per fare il punto sul loro ruolo strategico e sul contributo offerto alle comunità locali. Con una rete di oltre 500mila volontari che dedicano 25 milioni di ore all’anno alle attività, queste associazioni generano un impatto economico significativo, stimato in 3-4 miliardi di euro annui.