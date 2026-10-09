Assessora Terzi (Regione Lombardia): "Opere come tangenziale Nord di Cesano Maderno cambiano vità comunità"

"Queste sono le opere che cambiano la vita delle comunità. Togliere il traffico di attraversamento dalle nostre comunità significa alleggerirle dall'inquinamento ambientale, dall'inquinamento acustico, ma anche dal problema di riappropriarsi degli spazi del centro storico". Sono le parole di Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Regione Lombardia, oggi in occasione della cerimonia di inaugurazione, svoltasi a Seveso, della tangenziale Nord di Cesano Maderno, la nuova arteria stradale che collega direttamente Seveso e Cesano Maderno.