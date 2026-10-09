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Assessora Terzi (Regione Lombardia): "Realizzazione nuova arteria grazie a investimento di 21,3 milioni"

"Collega direttamente Seveso e Cesano Maderno, è una di quelle opere che cambiano la vita delle comunità"

Claudia Maria Terzi - (Foto Adnkronos)
Claudia Maria Terzi - (Foto Adnkronos)
09 ottobre 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Regione Lombardia ha pagato interamente la realizzazione della nuova arteria stradale con un investimento complessivo di 21,3 milioni di euro. Queste sono le opere che cambiano la vita delle comunità. Togliere il traffico di attraversamento dalle nostre comunità significa alleggerirle dall'inquinamento ambientale e acustico, ma anche dal problema di riappropriarsi degli spazi del centro storico”. Lo ha detto Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Regione Lombardia, oggi alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi a Seveso, della tangenziale Nord di Cesano Maderno, la nuova arteria stradale che collega direttamente Seveso e Cesano Maderno.

“In questo caso, poi, ancor di più perché è legata ad un intervento di soppressione dei passaggi a livello della linea, che da una parte creano sempre difficoltà nella gestione del servizio ferroviario - spiega - dall'altra incidono molto sull'equilibrio della vita dei cittadini o di chi deve usufruire dei passaggi a livello in quanto con le nuove normative art, in realtà, le sbarre rimangono abbassate per molto tempo. Direi che si tratta di un'opera win-win”.

“Per quanto riguarda altri progetti, invece, per la mobilità della Brianza stiamo lavorando su Pedemontana con la seconda tratta B2 e C ed è un progetto che sta procedendo. In realtà, l'intervento su tutta la linea, in particolare su Seveso, prevede una serie di interventi di sistemazione e di soppressione di passaggi a livello, che hanno come obiettivo di aumentare la capacità e la stabilità della linea e di non mettere in competizione o in contraddizione il servizio ferroviario con la vita di coloro che si muovono con le auto sul territorio”, conclude l’assessore Terzi.

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mobilità arteria stradale investimento tangenziale Nord
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