Venerdì 27 novembre, dalle 9 alle 13, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Odcec) di Napoli, in Piazza dei Martiri 30, si terrà il convegno 'Marchi Storici di Interesse Nazionale e Made in Italy: tutela, valorizzazione e opportunità per le imprese', promosso dalla Commissione Attività Artigianali e Commerciali dell’Odcec di Napoli. L’incontro, accreditato ai fini della Formazione Professionale Continua, sarà dedicato all’approfondimento dei principali strumenti normativi e operativi a disposizione delle imprese per la tutela e la valorizzazione dei Marchi Storici, con particolare attenzione agli aspetti economici, fiscali e finanziari.

Ai saluti istituzionali prenderà parte anche il Cavaliere del Lavoro Armando de Nigris, Vicepresidente Vicario dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, che porterà il saluto dell’associazione. I lavori saranno quindi introdotti da Giovanni Graziano, Presidente della Commissione Attività Artigianali e Commerciali. A seguire, Rocco Orefice, Direttore Generale dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, che interverrà con una relazione dedicata all’evoluzione normativa in materia di Marchi Storici di Interesse Nazionale. Il suo contributo approfondirà il Decreto Crescita (D.L. 34/2019), il Registro Speciale dei Marchi Storici, i requisiti e le procedure per l’iscrizione presso l’Uibm, gli obblighi delle imprese titolari e le misure a tutela della continuità produttiva e occupazionale. Particolare attenzione sarà dedicata alla recente riforma del Fondo Salvaguardia Imprese, introdotta dalla Legge n. 34/2026, e alle nuove opportunità di acquisizione e rilancio di imprese in difficoltà da parte delle aziende titolari di Marchio Storico. Il programma proseguirà con gli interventi di Marianna Colella, Consulente in Proprietà Industriale – Sezione Marchi di Barzanò & Zanardo Spa, che approfondirà gli strumenti di tutela e gestione del portafoglio marchi; di Ferdinando Capuozzo, Dottore Commercialista dell’Odcec di Napoli ed esperto in valutazioni d’azienda, che affronterà il tema della valorizzazione economica del Marchio Storico e dei relativi profili contabili e fiscali; e di Giuseppe Meli, Vicepresidente della Commissione Attività Artigianali e Commerciali ed esperto in finanza d’impresa, che illustrerà il rapporto tra Marchi Storici, accesso al credito e strumenti di finanziamento.

La mattinata si concluderà con una tavola rotonda dedicata alle esperienze imprenditoriali del territorio, con testimonianze legate alla storia, all’identità, all’innovazione e alla valorizzazione dei rispettivi marchi. Interverranno: il Cavaliere del Lavoro Armando de Nigris, De Nigris 1889; Alessandro Marinella, E. Marinella; Elena Perrella, di Emilio Schuberth; Salvatore Giugliano, Mimì alla Ferrovia, marchio iscritto nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale. La partecipazione dell’Associazione e delle imprese coinvolte si inserisce nel più ampio impegno volto a promuovere la conoscenza dei Marchi Storici di Interesse Nazionale e delle opportunità connesse al loro riconoscimento, favorendo il dialogo tra istituzioni, professionisti e imprese sui temi della tutela, della continuità e della valorizzazione del patrimonio imprenditoriale italiano.