circle x black
Cerca nel sito
 

Assolto Silvio Viale: il ginecologo e consigliere comunale era accusato di molestie a pazienti

L’accusa aveva chiesto per lui una condanna a un anno e 4 mesi

Silvio Viale - (Ipa)
Silvio Viale - (Ipa)
02 dicembre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Assolto perché il fatto non costituisce reato. Così si è espresso il tribunale di Torino nei confronti del ginecologo dell’ospedale Sant’Anna e consigliere comunale Silvio Viale chiamato in causa per molestie e comportamenti inopportuni nei confronti di alcune pazienti. L’accusa aveva chiesto per lui una condanna a un anno e 4 mesi. Viale oggi doveva rispondere di tre casi di lieve entità mentre per un quarto la procura aveva chiesto l’assoluzione. Le denunce iniziali erano 10, per 6 la procura ha chiesto nei mesi scorsi l’archiviazione e ieri si è svolta l’udienza di opposizione su cui il tribunale si è riservato la decisione.

“Sono sollevato ma anche amareggiato - ha commentato Viale - perché ciascuno continuerà a pensare ciò che vuole anche se sono convinto di non avere fatto nulla. Questa era un’imputazione nei confronti della categoria e della visita ginecologica, quindi una condanna sarebbe stato un grave precedente”, ha aggiunto

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
molestie Silvio Viale silvio viale assolto silvio viale consigliere comunale torino silvio viale ginecologo torino
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza