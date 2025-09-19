circle x black
Attentato alla Sinagoga, Fadlun: "Arrestato Harb, mente dell'attacco del 1982"

A darne notizia è il presidente della Comunità Ebraica di Roma

Attentato alla sinagoga di Roma del 1982 da parte di un commando palestinese
Attentato alla sinagoga di Roma del 1982 da parte di un commando palestinese
19 settembre 2025 | 18.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È stato arrestato Hicham Harb, sospettato di essere la mente dell'attentato alla Sinagoga del 1982 in cui fu ucciso il piccolo Stefano Gaj Taché e feriti decine di ebrei, e poi anche della strage di Parigi al ristorante ebraico Jo Goldenberg". Ne dà notizia Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma.

"Ci auguriamo che finalmente cominci a sgretolarsi con questa operazione il muro di omertà, connivenze e reticenze che ha protetto finora i responsabili del feroce raid dell'82, e che la famiglia Taché e l'intera comunità ebraica di Roma possano avere quella giustizia che per troppi anni è stata negata". "Auspichiamo, inoltre -aggiunge-, che le autorità italiane svolgano i passi necessari per mettere la magistratura in condizione di ricostruire con precisione la genesi e l'esecuzione dell'attentato al Tempio Maggiore e che gli autori vengano infine portati alla sbarra e rispondano dei loro crimini".

