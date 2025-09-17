circle x black
Napoli, aggressione in ospedale: bloccato l'attore Tkachuk, 'Pino o pazzo' di Mare Fuori

L'intervento dei carabinieri al pronto soccorso del Pellegrini. Il 25enne è in caserma

Artem Tkachuk (Fotogramma/Ipa)
17 settembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
Aggressione e danni in ospedale, bloccato attore della fiction "Mare fuori". Questo pomeriggio i carabinieri della pattuglia mobile di zona Napoli centro sono intervenuti presso il pronto soccorso del Pellegrini per un 25enne che stava dando in escandescenze.

La dinamica

Per motivi ancora da chiarire, il giovane, Artem Tkachuk, che nella serie ha impersonato il ruolo di "Pino 'o pazzo", è stato portato in ospedale dal 118. In stato di forte agitazione avrebbe spintonato il personale sanitario e di vigilanza. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe poi danneggiato un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. Avrebbe provato, poi, a fuggire, ma i carabinieri l'hanno bloccato. Accertamenti sono in corso, mentre il giovane attore è ora in caserma in attesa di decisioni da parte del pubblico ministero di turno presso la procura.

