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Aurigemma (Lazio): "Cruciali investimenti in prevenzione cardiovascolare"

'Significa passare da una sanità ospedaliera a una territoriale’

Antonello Aurigemma - Adnkronos
Antonello Aurigemma - Adnkronos
30 settembre 2026 | 11.17
Francesco Maggi
LETTURA: 2 minuti

Quando si parla di prevenzione e screening cardiovascolare “la strategia diramata a livello nazionale, sia dal Ministero della Salute”, con il Piano nazionale della prevenzione, “sia da Agenas", l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, "si rivolge alle Regioni, che detengono un controllo e una governance della sanità territoriale importanti e fondamentali. In tal senso, gli investimenti in atto sui due pilastri fondamentali della sanità, la prevenzione e gli screening, sono cruciali. Questo significa passare da una sanità puramente ospedaliera a una sanità territoriale, basata sulla presa in carico dei pazienti, con prevenzione e screening effettuati anche in giovane età, per cercare di intervenire precocemente e, soprattutto, per ridurre quel tasso di mortalità che oggi è ancora troppo alto”.

È il commento di Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, rilasciato in occasione della prima Eu Screening Week lanciata dalla Commissione europea per rafforzare gli screening cardiovascolari in tutta Europa, intercettare in anticipo i principali fattori di rischio e rendere i controlli accessibili anche alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Per far sì che campagne come la European Screening Week abbiano un impatto duraturo, sono però necessarie sinergie tra istituzioni e clinici del territorio per rafforzare nel cittadino la cultura e l'importanza della prevenzione. “Con il progetto ‘Un Consiglio di Salute’ abbiamo creato proprio una rete che parte dai medici di medicina territoriale, dagli specialisti, dalle aziende e dalle società scientifiche, per cercare di cambiare la cultura della prevenzione”, si sofferma Aurigemma.

Obiettivo del progetto è la promozione della salute e del benessere “nei luoghi di lavoro, nei luoghi di aggregazione e nei centri commerciali, ma soprattutto ampliare la platea degli screening su una patologia come quella cardiovascolare che oggi è la prima per indice di mortalità tra le diverse patologie”, afferma.

“Parliamo di una malattia che presenta una familiarità e una trasmissibilità del rischio all'interno dei nuclei familiari - aggiunge - Diventa quindi fondamentale prevenire per ridurre notevolmente il tasso di mortalità”, conclude.

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Eu Screening Week
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