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Jesolo, auto finisce nel fiume Sile: recuperato il corpo senza vita di un uomo

L'incidente stamane all’altezza del ponte di via Adriatico. Alcune persone presenti sul posto hanno tentato di raggiungere il veicolo tuffandosi in acqua

Sommozzatori dei vigili del fuoco - Fotogramma
Sommozzatori dei vigili del fuoco - Fotogramma
21 giugno 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un’auto è finita nel fiume Sile a Jesolo (Venezia) stamane all’altezza del ponte di via Adriatico. Alcune persone presenti sul posto hanno tentato di raggiungere il veicolo tuffandosi in acqua, senza però riuscire a individuare eventuali occupanti. L’auto è poi affondata completamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Jesolo con il supporto dell’elicottero Drago del Reparto Volo di Venezia, a bordo del quale era presente un sommozzatore, che hanno invece portato al recupero del corpo di un uomo deceduto, probabilmente il conducente. Sono in corso le verifiche da parte dei sommozzatori del nucleo regionale dei Vigili del fuoco di Vicenza per escludere la presenza di ulteriori persone coinvolte nell’incidente.

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