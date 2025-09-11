circle x black
L'estate è (quasi) finita, e a Roma spunta Babbo Natale

In via del Corso

Babbo Natale in via del Corso a Roma oggi, 11 settembre
11 settembre 2025 | 18.03
Redazione Adnkronos
A Natale è un attimo.. Quando l'estate sta per finire e le vacanze sono un ricordo (anche se finite da pochi giorni), spesso si scherza sul fatto che, senza rendersene conto, dicembre arriva in un batter d'occhio. Ma a Roma, c'è chi si è portato avanti. In via del Corso, in pieno centro, è infatti stato avvistato un Babbo Natale. In mezzo ai turisti, in canottiera e pantaloncini, era impossibile non notare quel vestito rosso bordato di pelliccia bianca. Oltre al cappello, l'uomo indossa anche la lunga tipica barba bianca.

