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Bagno senza veli nel Brenta, due uomini entrano in acqua nonostante il divieto

Fanno il giro del web le immagini dell'episodio nella zona della cosiddetta 'spiaggetta'

Bagno senza veli nel Brenta, due uomini entrano in acqua nonostante il divieto
23 settembre 2026 | 11.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bagno decisamente fuori dall’ordinario quello segnalato nelle scorse ore lungo il fiume Brenta, a Campo San Martino. Nella zona della cosiddetta 'spiaggetta', a valle del ponte, alcune immagini hanno documentato la presenza di persone entrate in acqua completamente nude, in pieno giorno e in un’area frequentata.

La segnalazione è stata rilanciata sui social da Luciano Sandonà, ex consigliere regionale del Veneto che ha aderito a Futuro Nazionale, dopo la denuncia di un cittadino. Secondo quanto riportato dalle cronache locali, le immagini mostrerebbero un uomo mentre si spoglia e si immerge nel fiume. Un’altra segnalazione parla invece di due uomini che fanno il bagno senza vestiti.

Al di là dell’aspetto insolito dell’episodio, a preoccupare è soprattutto il fatto che l’ingresso in acqua sia avvenuto in un tratto dove la balneazione è vietata. Il Brenta, in quel punto, presenta infatti correnti, vortici e conformazioni del fondale che negli anni hanno provocato numerosi incidenti.

La zona è stata più volte al centro dell’attenzione delle autorità proprio per la sua pericolosità. Negli ultimi anni sono stati intensificati i controlli e installati cartelli per ricordare il divieto di balneazione.

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