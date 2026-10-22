Tutto è avvenuto durante una cena in un pub in provincia di Firenze: una bambina, al ristorante con la madre, ha improvvisamente iniziato a tossire, manifestando evidenti difficoltà respiratorie dovute a un’ostruzione delle vie aeree. Resosi conto della gravità della situazione, un poliziotto fuori servizio, che si trovava a un altro tavolo con la sua famiglia, si è alzato immediatamente e ha messo in pratica le tecniche di disostruzione apprese durante alcuni incontri di aggiornamento professionale sul primo soccorso. Dopo essersi posizionato alle sue spalle, l’agente ha eseguito diverse spinte all’altezza dell’addome. I primi tentativi non hanno dato esito, ma il poliziotto ha continuato la manovra fino a quando è riuscito a espellere il frammento di cibo che impediva alla bambina di respirare.