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Bambini: Beraldo (OVS), "Ogni azienda deve porsi obiettivi di attenzione al sociale"

02 luglio 2026 | 13.08
Redazione Adnkronos
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"Con Save The Children esiste una collaborazione di lunga data che nasce dalla considerazione che ogni azienda impegnata a raggiungere i suoi obiettivi di profitto deve anche porsi obiettivi di attenzione al sociale. Siamo al fianco di Save the Children perché la riteniamo un'organizzazione seria e siamo convinti che essere vicini a loro voglia dire essere vicini ai bambini nel modo corretto". Sono le parole di Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS, in occasione della visita al Punto Luce di Marghera, uno degli spazi educativi gratuiti di Save the Children, nati per contrastare la povertà educativa nei contesti più fragili del territorio nazionale, alla quale hanno preso parte Claudio Tesauro, Presidente di Save the Children Italia, e il Sindaco di Venezia Simone Venturini.

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