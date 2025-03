E' ricoverato in terapia intensiva e nelle prossime ore sarà sottoposto a tac il bimbo di 2 anni, caduto oggi, 10 marzo, dal terzo piano di uno stabile di Alessandria. Dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri sembra che il piccolo si sia sporto da una finestra per recuperare un giocattolo, in un attimo di distrazione della madre, che stava allattando il fratellino, e della nonna. Sarebbe stata proprio quest'ultima ad accorgersi della caduta e a soccorrere il nipotino, prima di chiedere aiuto a un passante. Sul posto proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.