circle x black
Cerca nel sito
 

Bambolina voodoo con amianto, scatta la segnalazione del ministero della Salute: "Pericolosa in caso di rottura"

A fine luglio un altro giocattolo a forma di carota è stato ritirato per lo stesso motivo

Il giocattolo richiamato
Il giocattolo richiamato
25 agosto 2026 | 20.18
Raffaella Ammirati
LETTURA: 1 minuti

Il ministero della Salute - nella sezione avvisi di sicurezza del suo sito - segnala un giocattolo a forma di bambolina voodoo (marca Trendhaus, modello 964700, lotti 2026 CH34194 3 e 2025 CH33501) contenente amianto (tremolite), classificato come 'rischio serio'. Nel caso di rottura il pericolo "è di inalazione", recita l'avviso pubblicato nei giorni scorsi.

Si invita, perciò, a non utilizzarlo, non smaltirlo nei rifiuti domestici e a contattare la Asl/Ats in caso di rinvenimento, soprattutto se il prodotto è rotto o la sabbia è fuoriuscita. La raccomandazione per le scuole e strutture educative è quella di "verificare eventuali acquisti 2025–2026 e rimuovere subito il prodotto se presente". A fine luglio un altro giocattolo a forma di carota, marca Trendhaus (modello 967176), è stato ritirato per lo stesso motivo.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giochi pericolosi bambolina voodoo giochi con amianto bambolina voodoo amianto
Vedi anche
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video
Ranucci: "Andare in una testata Rai? Per me sarebbe un tornare indietro"
Tornado in Francia: il video della furia del vento a 100 km/h su una casa
Trump torna su autismo e vaccini, la proposta: "Cinque piccole dosi invece di una massiccia"
Mercati: ritornano gli acquisti, Brent sotto i 90 e in calo EssilorLuxottica - Video
Spagna, il raduno dei calvi con barba è da Guinness dei primati - Video
Si arrampica sulla scogliera e resta bloccato, l'intervento dei soccorsi a Bacoli - Video
Olbia, la visita a sorpresa di Fedez e Giulia Honegger al canile comunale - Video
Il premier britannico Burnham suona gli Smiths durante la visita in Ucraina - Video
Venezia, ecco l'isola privata da 5,5 milioni in vendita nella laguna - Video
Tornado devasta un paese nel sud della Francia, danneggiate centinaia di case - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza