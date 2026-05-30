Basket, al via da Alba la nuova stagione dell'Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit

La conferenza stampa di presentazione che si è tenuta sui campi allestiti in Piazza Risorgimento, dà il via all’Opening Tournament che inaugura la sesta edizione del circuito dedicato all’attività 3×3, Open e Giovanile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. La cittadina piemontese è sede storica del Gruppo Ferrero che da cinque anni, con il proprio marchio Estathé®, è Title Sponsor della manifestazione. Estathé®, che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità, sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2026. Estathé® intratterrà il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e momenti di gioco, rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile, quest’anno anche nella versione Estathé® Sport.

L’Opening Tournament è il primo evento di un tour che toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Estathé® 3×3 Italia Finals che dal 29 luglio al 1° agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18). L’Opening Tournament vede la partecipazione dei migliori ballers di Italia che si sfideranno per conquistare i primi titoli della stagione. Per il torneo maschile, inoltre, l’Opening Tournament assegnerà alla squadra vincitrice un pass per la tappa di Amsterdam del FIBA 3×3 World Tour, il tour più importante del 3×3 al mondo, in programma dal 19 al 21 giugno.

Come nell'edizione passata, l’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit sarà suddiviso in due circuiti distinti: il Circuito Elite, di cui fanno parte i tornei Master e i Top, e il Circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto. Centrale la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza al mondo 3x3 e la voglia di avere un tour inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è previsto un sistema di ranking (regionale) e le tappe Master e Top includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile. Nella tappa di apertura di Alba andrà infatti in scena lo Junior Opening Tournament, il torneo riservato alle categorie maschili e femminili minibasket, esordienti, U13, U14, U16 e U18 in collaborazione con Olimpo Basket Alba.

Gli aggiornamenti sull’evento e sul circuito Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025 saranno disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3ita e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé®). Tutte le statistiche delle gare del circuito su FIP Stats. Dai quarti di finale le gare sul campo principale saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube Italbasket.

“Il Piemonte si conferma ancora una volta la casa dei grandi appuntamenti sportivi e siamo entusiasti che, per il terzo anno consecutivo, il prestigioso circuito nazionale di streetbasket scelga di inaugurare la propria stagione proprio da Alba - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore allo sport Paolo Bongioanni-. Questa manifestazione rappresenta un perfetto connubio tra l’eccellenza agonistica e la valorizzazione del nostro splendido territorio. Vedere piazze storiche come Piazza Risorgimento trasformarsi in veri e propri palcoscenici di gioco all'aperto, capaci di accogliere i migliori atleti d'Italia e tantissimi giovani appassionati, riempie d'orgoglio l'intera amministrazione regionale. Investire nello sport di base e in eventi di richiamo nazionale e internazionale genera un volano economico e turistico straordinario per le nostre strutture ricettive e per le attività locali, consolidando la centralità del Piemonte nel panorama sportivo mondiale. Un ringraziamento speciale va alla Federazione Italiana Pallacanestro, a Master Group Sport e al Gruppo Ferrero, che da anni porta avanti questa bellissima sinergia proprio nella città dove affonda le sue radici storiche”.

Alberto Gatto, Sindaco del Comune di Alba ha detto: “Dopo il successo delle prime due edizioni siamo molto felici di accogliere nuovamente ad Alba l’Opening Tournament dell’Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit, appuntamento che apre ufficialmente la stagione nazionale del basket 3×3 e che torna ad animare il cuore della nostra città. Per Alba è motivo di orgoglio essere ancora una volta il punto di partenza di un circuito di livello nazionale, capace di richiamare atleti, appassionati e visitatori da tutta Italia. Per tre giorni Piazza Risorgimento e il cortile della Maddalena si trasformeranno in uno spazio di sport, musica, energia, colori e socialità, offrendo un’occasione speciale per vivere il centro storico attraverso un evento giovane e dinamico. Ringraziamo gli organizzatori, gli sponsor e tutti coloro che collaborano alla realizzazione dell’evento, contribuendo a rendere Alba sempre più attrattiva per i grandi eventi sportivi nazionali, capaci di attrarre e coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. Questa tre giorni non è solo competizione, ma anche intrattenimento, divertimento e spensieratezza”.

Maurizio Bertea, Segretario Generale Federazione Italiana Pallacanestro: “In Italia il basket 3×3 continua a crescere in modo significativo, come dimostrano i numeri del circuito federale, arrivato in questa edizione a 130 tornei. Ogni anno l'Estathé® 3×3 Italia Streetbasket Circuit porta nelle piazze di tutta Italia migliaia di appassionati, confermando l'aumento costante di partecipazione, visibilità e qualità tecnica. Un risultato che nasce dalla sinergia tra Federazione Italiana Pallacanestro, Promoter e Master Group Sport, e dal sostegno di sponsor di alto livello. Siamo contenti di poter partire con l'Opening Tournament ancora una volta da Alba, sede di Ferrero che, con il marchio Estathé®, supporta questa manifestazione da 5 anni come Title Sponsor. La Federazione è impegnata per sviluppare il movimento 3×3 sotto tutti gli aspetti, attraverso la formazione sul territorio di arbitri e Ufficiali di Campo, l'integrazione dell'attività giovanile con quella Open e l'innovazione digitale con la gestione delle affiliazioni dei Promoter e del tesseramento degli atleti tramite il portale MyFIP. La presenza qui ad Alba di atleti e atlete di altissimo livello, molti dei quali hanno vestito e vestiranno la maglia della Nazionale, testimonia la qualità del nostro circuito. Il 3×3 è oggi una disciplina consolidata a livello mondiale e noi lavoriamo con determinazione per continuare a crescere e diffonderne la conoscenza, con un obiettivo chiaro, tra gli altri: partecipare ai Giochi Olimpici di LA 2028”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport: “Siamo molto contenti di ripartire per la terza volta consecutiva dalla città di Alba, ormai storica capitale inaugurale dell’Estathé® 3x3 Italia Streetbasket Circuit. Un circuito sempre più in crescita, che giunge oggi alla sua sesta edizione, con numeri straordinari e capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo. Anche quest’anno avremo 130 tornei a dimostrazione del grande e costante lavoro svolto da Federazione Italiana Pallacanestro e Master Group Sport, insieme a tutti i promoter. Un ringraziamento particolare al Gruppo Ferrero, che con il suo marchio Estathé®, ci accompagna anche quest’anno come title sponsor del circuito, e ovviamente al comune di Alba e alla Regione Piemonte per l’ospitalità”.

Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato Ferrero Commerciale Italia: “Siamo orgogliosi di accompagnare anche quest’anno la crescita dello Street Basket in Italia, perché da sempre siamo vicini al mondo dello sport e ai suoi valori. Ci rende particolarmente felici il coinvolgimento sempre più ampio del settore giovanile, a conferma di quanto lo sport sia importante per un corretto stile di vita, come mezzo di conoscenza reciproca, di rispetto e di inclusione, dove prima di ogni risultato conta il divertimento. Estathé® sarà pronto, come sempre, a portare allegria ed energia in ogni piazza e a dissetare con il suo gusto unico e inconfondibile. Siamo felici che a dare il via all’Opening Tournament 2026 sia ancora una volta Alba, città in cui Ferrero affonda le proprie radici”.