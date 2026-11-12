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Bayesian, i periti della Procura: barca affondata per errori dell'equipaggio

Entro la fine dell'anno l'indagine sarà chiusa, sono tre gli indagati tra cui il comandante

Il relitto del Bayesian - (Ipa)
Il relitto del Bayesian - (Ipa)
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12 novembre 2026 | 15.14
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Il Bayesian, il veliero naufragato la notte del 19 agosto del 2024 davanti al porto di Porticello (Palermo), provocando la morte di sette persone, tra cui l'armatore Mike Lynch, sarebbe affondato per le imperizie dell'equipaggio e non per un errore di progettazione della barca. E' il risultato a cui sarebbero arrivati i periti della Procura di Termini Imerese (Palermo) che entro la fine del mese, come apprende l'Adnkronos, depositeranno la consulenza completa. Sono tre gli indagati: il comandante James Cutfield, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia Matthew Griffiths.

L'imbarcazione era stata varata nel 2008 dal Cantiere Perini Navi di Livorno. I periti hanno ricostruito tutti i particolari di quella notte del 19 agosto di due anni fa. Il veliero fu investito lateralmente da fortissime raffiche di vento, raggiungendo un'inclinazione superiore al limite oltre il quale lo scafo - complice l'altezza record dell'albero, 75 metri, e la posizione della chiglia retrattile, che non era estesa al massimo delle sue possibilità - non era più in grado di raddrizzarsi. Oltre a Lynch sono morti anche sua figlia 17enne Hannah, il cuoco di bordo Recaldo Thomas, i coniugi Jonathan e Judy Bloomer, Chris e Neda Morvillo.

Nei mesi scorsi gli investigatori inglesi del Miab (l’ente di controllo marittimo britannico) avevano invece detto che l'affondamento sarebbe stato dovuto all'imbarcazione. Entro novembre sarà depositata l'intera consulenza e poi sarà il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo a trarre le conclusioni per chiudere le indagini, sembra, entro dicembre. (di Elvira Terranova)

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