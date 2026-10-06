circle x black
Cerca nel sito
 

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, le nozze sabato 10 ottobre a Fabriano: cosa sappiamo

L'appuntamento è alle ore 16 presso la Cattedrale di San Venanzio, poi il ricevimento all'hotel a 4 stelle del Marchese del Grillo

Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis, le nozze sabato 10 ottobre a Fabriano: cosa sappiamo
06 ottobre 2026 | 18.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Svelata la data di uno dei matrimoni più attesi d'autunno: la giornalista del Tg1, Giorgia Cardinaletti, e il compagno Francesco Bechis, collega de Il Messaggero, si sposeranno sabato 10 ottobre a Fabriano: le nozze sono in programma a partire dalle 16 presso la Cattedrale di San Venanzio. Lo ha anticipato Il Resto del Carlino, secondo cui il ricevimento - dopo il rito in chiesa che sarà celebrato da Don Antonio Ivan Esposito - si svolgerà all'hotel a 4 stelle del Marchese del Grillo, in località Rocchetta.

Restano invece top secret altri dettagli, tra cui la lista degli invitati. Classe 1987, Cardinaletti è uno dei volti del Tg1 mentre Francesco Bechis, di otto anni più giovane, è figlio del giornalista Franco Bechis di cui ha seguito le orme. La relazione tra i due è nata poco più di un anno fa, dopo la rottura della Cardinaletti con Cesare Cremonini, ma la prima foto insieme, come ricostruito da Chi, è arrivata solo lo scorso gennaio. Sono sempre rimasti lontani dai riflettori ma le voci di matrimonio hanno cominciato a diventare sempre più frequenti dopo che al dito della giornalista è comparso a giugno un vistoso anello.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giorgia cardinaletti francesco bechis
Vedi anche
Malagò: "Incomprensioni con Buonfiglio? Termine eufemistico" - Video
Karl Deisseroth annuncia ai figli la vittoria del Nobel, la reazione è emozionante
Rispunta il disturbatore tv Paolini, l'appello a Malagò: "Riporti l'Italia al Mondiale" - Video
L'affondo di Bertinotti: "In Italia frattura tra politica e popolo, Vannacci? Pessimo" - Video
Fini: "Remigrazione è una battuta d'operetta, Italia affronti tema integrazione" - Video
'Maschi Veri 2', il cast torna su Netflix: "La vera sfida è crescere uomini diversi" - Video
Torino, gli studenti occupano l'istituto Lagrange - Video
Sinner, stagione 2026 è finita: "Ho bisogno di cure per il ginocchio". Il video annuncio
News to go
Legge elettorale, fiducia su tre articoli
Termoli, furgone finisce in mare e muore il conducente - Video
Legge elettorale, sesto giorno di digiuno per Magi: "Scritto a Mattarella ragioni della mia iniziativa" - Video
Oltre 70 pappagalli e 300 tartarughe stipati in un'auto, maxi sequestro in Sicilia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza